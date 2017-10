Google Plus

Yangel Herrera: "Venir al New York City FC me ha ayudado para crecer"

Yangel Herrera fue uno de los jugadores sobresalientes en la más reciente fecha FIFA que disputó la Vinotinto ante Colombia y Argentina, ganándose un puesto en el 11 titular junto al capitán Tomás Rincón en el círculo central; además ya venía llamando la atención desde el Mundial sub-20, donde fue el líder de la selección venezolana que alcanzó la final del torneo, lo que le valió para ser fichado por el City Group y ahora pertenecer al New York City FC, donde comparte grupo con futbolistas de la talla de Andrea Pirlo y David Villa.

El futbolista de 19 años, comentó para Conexión Goleadora que haber llegado al conjunto de la Gran Manzana le ha servido de mucho para crecer y que el momento que vive en la MLS es muy bueno. "Estar acá con grandes mediocampistas me ha ayudado muchísimo en lo técnico. He aprendido mucho estando en el New York City FC", apuntó el volante central. A su vez, Herrera afirmó que en enero podría cambiar de club, pero que de momento está enfocado en su equipo actual.

El City Group, además de ser dueño del New York City FC, también es propietario del Manchester City, uno de los clubes grandes de la Premier League de Inglaterra y que dirige actualmente Pep Guardiola. El ex Atlético Venezuela, afirmó que le "ilusiona" trabajar con grandes personas como Guardiola y que trabaja todos los días para crecer. Sobre la vida en la "ciudad que nunca duerme", afirmó que vive tranquilo y que siempre al Yankee Stadium acuden entre 30 y 35 mil personas a alentar al equipo. "A veces voy al estadio a ver a los @Yankees, es un espectáculo ver a los equipos de la MLB", comentó.

Herrera disputó los 180 minutos que enfrentó la Selección Nacional de Venezuela ante Colombia y Argentina, selección contra la que se consiguió un histórico empate en Buenos Aires. "Muy contento por la doble fecha que hicimos con la Vinotinto. El equipo lo hizo bien en los dos partidos", señaló el sub-campeón del mundo sub-20; también declaró que jugó en posiciones donde le fue bien porque se adaptó rápido, pero que donde se siente más cómodo es como volante ocho. Sobre el compromiso ante la albiceleste afirmó que en el Monumental no podían enfrentarlos de tú a tú y que hicieron un gran partido al cerrar los espacios de los jugadores argentinos. "Cerramos espacios en el mediocampo y funcionó para que ellos no estuvieran cómodos. Hicimos un gran partido todos", analizó.

El nacido en La Guaira, también afirmó que los jugadores de la sub-20 se están ganado un lugar dentro de la selección absoluta y que vienen haciéndolo bien dentro de sus clubes, además insistió en que Wuilker Fariñez es uno de los mejores arqueros del mundo y que dentro de su categoría ya es el mejor. "Estoy seguro de que @WuilkerFarinez1 saldrá muy pronto del país y seguirá creciendo para ser uno de los mejores", finalizó.