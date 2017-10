Previa: Caracas FC - Zulia FC, el reencuentro de dos viejos conocidos

Google Plus

Año 2004. Carlos Fabián Maldonado llega a Maracaibo para servir como ‘apagafuegos’ en el Unión Atlético que comenzó el Apertura con dos derrotas y dos empates de la mano de Raúl Cavallieri. Después de eso, el UAM no paró de ganar hasta levantar el título de aquel campeonato.

Posteriormente llegaría el Clausura 2005 que terminaría con otro trofeo para los blaugranas, que llegó a ligar 26 jornadas consecutivas sin perder con Maldonado a la cabeza del equipo. Los apodaron ‘Los invencibles’ como aquél Arsenal de Inglaterra de Arsene Wenger. Parecían no tener rivales a nivel local con jugadores como el argentino Guillermo Beraza.

Pero, mientras más poder aparecen más contrincantes. Repitiendo el título en el Apertura 2005, el Unión Atlético Maracaibo tuvo un bajón considerable en el Clausura 2006, terminó empatando 11 partidos, y culminó en la séptima posición viendo como el Caracas FC, con Noel “Chita” Sanvicente levantaba el título y convirtiéndose en su rival en la final absoluta.

Una goleada en el Olímpico de la UCV con un gran Wilson Carpintero junto a un joven Alejandro “Lobo” Guerra, coronaba a los “Rojos del Ávila” como el mejor equipo del balompié nacional. Primera vez que el Caracas FC de Sanvicente pudo superar al UAM de Carlos Maldonado, único equipo que pudo frenar el domino del conjunto de la capital entre los años 2002 al 2006.

Mañana, más de una década después, Maldonado regresa a la "Tierra del Sol Amado" para liderar un proyecto que venía en descenso, al igual que aquel Unión Atlético Maracaibo, y debutará ante el Caracas FC del “Chita”, que cuenta con uno de los mejores planteles del fútbol nacional.

Proyectos dispares

Luego de la eliminación en Copa Libertadores, el Zulia FC perdió la capacidad de ingreso para poder mantener un plantel poderoso a nivel nacional. Arango, Vega, Cuevas, Palomino, Chirinos, Savarino y Guaycochea abandonaron el conjunto negriazul dándoles mayores espacios dentro de la plantilla a jóvenes como Brayan Palmezano, Adrián Zambrano, Joao Martínez y Marco Gómez que es liderada por Grendy Perozo, Junior Moreno y Yohandry Orozco.

Por otro lado, Caracas FC después de ser subcampeón del pasado torneo ha decido conformar una plantilla poderosa en cuanto a variantes individuales. Prescindiendo de Giacomo Di Giorgi, Rubert Quijada y Edder Farías, “Los Rojos del Ávila” contrataron a Néstor Canelon, Fernando Aristigueta y ‘Kuki’ Martins, dos jugadores dominantes dentro del balompié nacional, y lograron mantener a jóvenes como Wuilker Faríñez, José Hernández y Ronaldo Chacón

sin olvidarnos de nombres importantes como el de Robert Hernández, Miguel Mea Vitali, Evelio Hernández, Reiner Castro, Edwuin Pernía y compañía. Hombre por hombre uno de los mejores planteles a nivel nacional.

Declaraciones

“El fútbol va de la mano de la formación. Tengo la obligación de que sigan creciendo los jóvenes jugadores. Regreso con ilusión a Maracaibo. Este proyecto es lo que uno desea y lo aprovecharé al máximo”, declaró Carlos Maldonado en su presentación como nuevo entrenador del Zulia FC en la mañana de hoy en el “Pachencho” Romero de Maracaibo.

“Prometo trabajo, honestidad, responsabilidad y formación. Para mí, este es el mejor equipo que hay en el país y los que están del puente para allá no me importan. Me entusiasmó el rumbo claro que tiene este equipo, un plantel muy bueno con jugadores talentosos, jóvenes “pícaros” y muy bien trabajados”, analizó el experimentado entrenador, que se enfrentará a un viejo conocido en un templo histórico.

"El partido ante el Zulia FC es muy difícil, sabemos que vienen con entrenador nuevo. Será un partido muy difícil", afirmó Wuilker Fariñez, guardameta y líder del Caracas FC.

Antecedentes

Torneo Clausura:

Últimos 5 partidos del Caracas FC: 3 victorias y 2 derrotas

Últimos 5 partidos del Zulia FC: 2 victorias y 3 derrotas