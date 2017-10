Alejandro Marqués: "Lo que más me motivó fue aceptar el reto de ingresar a la cantera más competitiva de Europa"

Google Plus

FOTO: cortesía

Alejandro Marqués nació en Caracas, el 4 de agosto del año 2000. Desde temprana edad empezó a mostrar pasión por los deportes, tanto así que sus padres tuvieron intensiones de llevarlo a las canchas desde los tres años. Pero no fue hasta sus cinco peldaños que ingresó a una escuela, esta fue la Brasil Soccer School, academia que estuvo establecida en la ciudad capital venezolana.

Luego de haber incursionado en múltiples academias futbolísticas venezolanas, entre ellas el Real Esppor Club (ahora Deportivo La Guaira) Marqués llegó a España a la edad de 12 años para recalar en Cataluña e iniciar su trayecto por el fútbol español. “Al llegar a España mis padres no tenían claro dónde vivir ni donde trabajar y la toma de decisión la basaron en lo que ellos consideraron era lo mejor para mi hermana y para mí. Por ello estuvieron evaluando opciones en Madrid, donde hice pruebas en el Alcorcón y el Rayo Vallecano, en el Valencia CF y en Barcelona, en la que estuve dos semanas de prueba en el RCD Español. Y luego que según ellos las dos principales piezas del rompecabezas encajaron, la Universidad que tenía la carrera que quería cursar mi hermana y la oportunidad de continuar mi crecimiento futbolístico en el RCD Español, decidieron residenciarnos en Barcelona”, remarcó.

“A pesar de renovar con este Club la segunda temporada para jugar en la Categoría Juvenil Preferente, mi agente me convenció que el mejor camino era salir del RCDE e ingresar en un Club que me diera más minutos”

Marqués llegó al RCD Español de Barcelona en agosto de 2013 para jugar en la categoría infantil A, división de honor del equipo catalán donde empezó como delantero. Luego de su primera temporada, decidió renovar un año más, sin embargo, su agente lo convenció de cambiar de aires para mostrar sus habilidades. El equipo electo fue el UFB Jabac i Terrassa, una de las instituciones más importantes del fútbol formador en Cataluña.

Llegada al FC Barcelona

Luego de sus espléndidas presentaciones en el Terrassa y su participación en la Selección Catalana de Fútbol Sub-18, a Alejandro le empezaron a llover las “novias” en España. “A mediados de esta temporada que recién culmina, quedé gratamente sorprendido cuando comenzaron a llegar ofertas de diferentes clubes. Fueron 11 en total, seis de las cuales correspondían a canteras de clubes de primera división (…) Una de las ofertas que más me cautivó a pesar de ser un club modesto, fue la presentada por el Girona FC, en la que me mostraron un proyecto muy serio de expansión de la mano del Manchester City y me hicieron ver de muchas maneras, que realmente querían contar conmigo en su plantilla”, acotó.

Sin embargo, Marqués decidió optar por jugar en el club top de Cataluña, el FC Barcelona. “A pesar de que la última propuesta que recibimos fue la del Barcelona, los responsables de captación mostraron mucho interés en mí, así como mucha claridad del por qué me querían y cómo les podía ayudar en la próxima temporada. Sin embargo, lo que más me motivó en lo personal, fue aceptar el reto que supone ingresar a la cantera más competitiva de Europa”, resaltó.

A partir de mediados del presente mes, comenzará la pretemporada y en ese momento se tiene previsto que se mude a la Masía, donde vivirá, estudiará y entrenará. El club le quiere como refuerzo ofensivo en la Categoría Juvenil-Liga Nacional, y no descartan que en función de su adaptación y desempeño pueda alternar partidos con el Juvenil A-División de Honor, o que ascienda de forma definitiva a esta categoría durante la temporada. Esta circunstancia le brindará la oportunidad de adecuarse al estilo de juego del Barça, precisamente en una distinción que le sienta bien. En ella disputó 18 partidos esta temporada que recién culminó, y a pesar de perderse los primeros 12 encuentros por la gestión de su ficha, le bastó para ubicarse dentro de los tres máximos goleadores de Cataluña en este nivel.

Alejandro Marqués tiene una visión muy clara de su futuro, y no se ve en otro lugar que no sea la élite del FC Barcelona. “Mi meta es muy ambiciosa y muy dura de lograr y es precisamente llegar a la élite del FC Barcelona, y aunque las posibilidades estadísticas de que eso ocurra son mínimas (…) cada día que pasa yo continúo mi formación con mucha disciplina y determinación de alcanzar y lograr ese objetivo”, expresó.

Selección nacional

Marqués ya conoce lo que es ser internacional, pues fue convocado por Francisco Velásquez y Alessandro Corridore para formar parte de la Selección Nacional Sub-15, que representó a Venezuela en la Copa Simón Bolívar (celebrada en Maracay en Julio de 2015). “Pese a que residía en España y ello implicó la interrupción temporal de mis estudios y de mi participación en la liga catalana para viajar a Venezuela, me produjo mucha satisfacción y orgullo asistir tanto a ese torneo, como también a los últimos módulos técnicos de preparación de la Vinotinto Sub-15, con miras a competir en el Campeonato Sudamericano Sub-15 celebrado en Colombia a finales del 2015, sin embargo, una lesión impidió que viajara con la Vinotinto para representar a Venezuela”, alegó.

Además de eso, también representó a la bandera con la Selección Nacional Tricolor de Venezuela. Para ese entonces el profesor Antonio Cabruja juntó a los mejores futbolistas más destacados nacidos en el año 2000, y Marqués fue llamado para formar parte de dicha selección, que compitió en España con más de 10 equipos, entre ellos el Real Madrid y el Elche CF. En dicha oportunidad, pudo compartir la delantera junto al subcampeón mundial sub-20, Jan Hurtado.

A pesar de contar con la nacionalidad española, Alejandro solo se visualiza jugando para la absoluta de Venezuela. Actualmente se mantiene en una rutina bastante rigurosa que consta del control alimenticio de un nutricionista y una fuerte base de ejercicios. Más allá de que está enfocado en la Vinotinto absoluta, Marqués llegaría perfectamente al Sudamericano Sub-20 a disputarse en el 2019.

Por la misma vía, el artillero resaltó que entre sus metas a corto plazo destacan sobresalir y ascender en las categorías inferiores del FC Barcelona y por supuesto la de vestir nuevamente la camiseta vinotinto. Mientras que a largo plazo se ve como un futbolista destacado, establecido en la primera división del fútbol español.

Para finalizar aprovechó para enviar un mensaje a Venezuela: “Quiero decirle a todos los venezolanos y en especial a todos los jóvenes, que en la vida vamos a encontrar piedras en nuestro camino y depende solo de nosotros lo que haremos con ellas: una pared o un puente. Los tengo siempre presente en mis oraciones y les hago llegar mis más sinceros deseos para que Venezuela vuelva a ser el extraordinario paraíso que un día fue y para que todos los venezolanos recuperen pronto la paz, la alegría y el bienestar”, finalizó el ariete venezolano.