Rafael Dudamel: "Hemos logrado despertar la ilusión de todo un país"

FOTO: Prensa Vinotinto Sub-20

La Vinotinto sub-20 concluyó su participación en el Mundial de la categoría disputado en la República de Corea de una forma excelente. El combinado nacional cayó ante su similar de Inglaterra con marcador de 1-0 el pasado domingo, en un partido en el que Venezuela se mantuvo hasta el pitazo final en la búsqueda del resultado.

El seleccionador nacional declaró ante el departamento de prensa de la selección y dio méritos a todos los que colaboraron en pro de la Vinotinto. “Le doy las gracias a todo el comité organizador, a todo el pueblo coreano, porque nos han hecho sentir como en casa. También quiero aprovechar el momento para darles las gracias a todos mis jugadores y mi cuerpo técnico, porque con el trabajo en equipo hemos logrado despertar la ilusión de todo un país, hemos sido dignos competidores de esta final de la Copa del Mundo, hemos hecho nuestro mejor fútbol a lo largo de 90 minutos; lamentablemente hoy no nos alcanzó”, acotó el seleccionador nacional Rafael Dudamel, tras la final de la copa.

Asimismo elogio a cada uno de sus dirigidos, alegando que cada uno entregó su “su cuerpo y alma” a lo largo del campeonato para que Venezuela llegara a la última instancia del mismo. Además el seleccionador aprovechó para felicitar a la selección de Inglaterra, por el gran partido mostrado y la obtención del título.

Dudamel reconoció que el equipo no tuvo su mejor actuación en la final, alegó que sintió al equipo pesado y que no jugaron con la misma fluidez mostrada en los partidos anteriores. El entrenador destacó el fuerte agotamiento de sus dirigidos en el primer tiempo, pero rescató que “cuando no hubo condición física hubo corazón” y que eso llevó a Venezuela a buscar las oportunidades. Por la misma vía también elogió el trabajo del meta inglés.

El también seleccionador de la absoluta dedicó unas palabras de agradecimiento a toda Venezuela. “El mensaje que deseo enviarle a Venezuela es siéntanse orgullosos de sus muchachos, unos futbolistas que no se han guardado nada para alcanzar el objetivo del campeonato mundial, hemos jugado al máximo nivel y nos vamos muy tristes, porque soñábamos llevarles el trofeo de campeón del mundo a Venezuela; esto nos hará más fuertes y volveremos por más”, comentó.

“Gracias a Venezuela por habernos acompañado en todas estas madrugadas, donde logramos hacerles tener un feliz despertar y que este despertar continuará, porque el futuro es muy promisorio”, añadió.

Dudamel analizó que el factor clave para el excelente funcionamiento de la Vinotinto fue la preparación ejecutada y que esta fue fundamental para llegar a la final. Asimismo destacó que son jugadores jóvenes y que con el mismo trabajo siempre tuvo las mejores expectativas, y que tuvieron un proceso de crecimiento para alcanzar el segundo puesto mundial.

El estratega yaracuyano admitió sentirse agradable con el público que asistió a los estadios de Corea, y que el ambiente sirvió de motivación durante todo el torneo, sobre todo en la final. “Las sensaciones fueron de alegría por habernos ganado el cariño de la afición coreana, queríamos corresponderle con un triunfo y ese cariño nos hizo tener mucha más motivación para jugar el partido”, expresó.

Rafael Dudamel afirmó que fue de gran importancia el apoyo desde Venezuela la madrugada del domingo. “Fueron pasando los partidos y sabíamos que cada día había más atención de nuestro país por el torneo, por nuestro juego y eso siempre nos generó una mayor motivación. Para jugar la final, sabemos que el país estaba paralizado para ver y disfrutar de esta gran final”, finalizó.