Bruno D’Adezzio lidera proyecto “Somos Baloncesto”

El coach promueve la formación y el desarrollo

El Movimiento Somos Baloncesto se presenta como alternativa a la continuidad de Carmelo Cortez en la Federación Venezolana de Baloncesto, pero no con el simple objetivo de ganar la presidencia, sino de trabajar por las bases y el desarrollo del deporte en Venezuela, de la mano su máximo impulsor, Bruno D’Adezzio.

Formación y trabajo local

Somos Baloncesto se presenta como un nuevo modelo de desarrollo que surgió por iniciativa de Bruno D’Adezzio tras recorrer el país con talleres dirigidos a atletas y entrenadores durante los últimos 5 años, a raíz de la cual profundizó el conocimiento en las carencias que ya conocía “el basket más allá de la LPB y las selecciones están languideciendo, se juega por la voluntad de unos pocos”, entre ellos padres, entrenadores y atletas, que trabajan continuamente con recursos limitados.

Para de sus propuestas | Foto: Somos Baloncesto

D’Adezzio señala que han conseguido “tremendo apoyo en casi todo el país”, al punto ganaron las elecciones en la asociación de Lara, del mismo comenta que “la mayoría de las asociaciones está inconforme” por la relevancia que se le da al baloncesto menor, agrega que “da dolor lo que se puede hacer y no se hace”. Sin embargo asegura que “no es cuestión de criticar lo que no se hace, sino de proponer” y entre las propuestas del coach destaca “trabajar la formación con los 24 estados, tanto en entrenadores como con gerentes deportivos y árbitros”.

Somos Baloncesto promueve la “gerencia deportiva básica”, basada en que cada asociación “sepa cómo organizarse con los organismos del Estado y la empresa privada”, trabajando siempre con base en las necesidades de cada cual y para ello deben prepararse 3 ejes “entrenadores, árbitros y gerentes”, para seguir evolucionando en cada área.

El que fuera fundador de la Liga Metropolitana de Caracas y de la Liga Superior (hoy Liga Nacional), valora los triunfos de la vinotinto en los tiempos recientes, pero recuerda que no siempre ha sido así “desde el 92 no íbamos a una Olimpiada, fueron 24 años de fracaso”, él considera que lo importante es “una estructura. Que los logros no sean casuales” y para ello debe darse más apoyo a los jóvenes. “Las Selecciones de menores que nunca habían perdido con ciertos países comenzaron a perder, no todo es la de mayores”, asimismo hizo énfasis en las situaciones que han afectado a los equipos juveniles “siempre hay problemas con uniformes, pasajes y otras cosas… pese a que la FIBA anuncia todo con meses de anticipación”, puntualizó D’Adezzio.

Urdaneta es de los pilares | Foto Cortesía @SomosBalonVzla

Rolando Urdaneta pieza clave

Directo y tajante fue el otrora seleccionado nacional y campeón de la LPB “Una de de las personas más valiosas en el equipo es Rolando Urdaneta”, quien se destacó por su trabajo al frente de la Liga Profesional de Baloncesto. Comenta que al incluirse en el equipo, le comentó “no quiero un mercadeo de la selección nacional…quiero mercadear a los estados, las asociaciones”, para que cada una supiera cómo conseguir patrocinadores y los recursos, es decir, volverlas autosustentables.

Fundación Greivis Vásquez

“Trabajamos integrados” desde que surgió el proyecto “Los 24” del tercer NBA venezolano, con el que ha trabajado de la mano “ambos tenemos como objetivo la formación”, por ello han trabajado juntos impartiendo talleres, D’Adezzio valora que “él tiene un amor profundo por el baloncesto y por Venezuela”. En pro de ampliar la formación al resto de Latinoamérica, el jueves 8 de junio saldrá junto a la Fundación Greivis Vásquez a dictar un taller en Ecuador.

