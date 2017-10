Monagas pegó primero

Monagas se enfrentó en el Monumental de Maturín al combinado del Zamora FC por el partido de ida de la Liguilla de nuestro Fútbol Profesional Venezolano.

Los dirigidos por Jhonny Ferreira después de hacer un gran campeonato lograron colarse en los puestos del octogonal final para poder ser candidato entre los demás clasificados para conseguir el título de este Torneo Apertura. La noche de este lunes empezaba su primer cotejo importante ante el siempre difícil equipo del Zamora que pisaba tierras monaguenses para enfrentarse a los blaugranas y llevarse a la ventaja a Barinas. Sin embargo, las cosas no salieron como quisieron y el Mongas consiguió una victoria categórica que lo ilusiona desde ya a no confiarse en el partido de vuelta para conseguir el pase a la siguiente fase.

Las acciones comenzaron con un gol de Luis “Cariaco” González a los 9 minutos del compromiso después de un eficiente remate que no pudo controlar el canserbero Carlos Salazar tras este potente disparo del ex jugador del Caracas FC. Cuando el primer tiempo parecía llevárselo parcialmente el cuadro monaguense, llegó el capitán de La Furia Llanera Luis “Lucho” Vargas para empatar las acciones faltando 10 para el final gracias a un fortísimo disparo que mandó la esférica al ángulo donde no pudo hacer nada el portero Ángel Hernández, pero se reivindicó luego de detener un penal cuando finalizaba el primer tiempo para que el conjunto blanquinegro no se llevase la ventaja en el descanso.

Iniciaban los últimos 45 minutos y ambos equipos pensaban en una victoria que los favoreciera en el global, pero al final de todo Monagas era quien saldría vencedor luego de que Blondell se luciera con un doblete( 57’, 69) producto de un cabezazo y una asistencia de ‘Cariaco’ para batir el arco visitante y poner dos dianas en su cuenta para sellar las acciones y tener una buena distancia en goles para el próximo partido de vuelta que será en el Estadio La Carolina de Barinas.