Trujillanos señalado por amaños

Se destapó la olla con la goleada contra el rojo | Foto: Caracas FC

El fútbol venezolano se ha visto envuelto en polémica nuevamente, cuando se filtrará a través de las redes sociales el amaño de partido por parte de jugadores de Trujillanos FC durante la reciente semana, dicha información fue respaldada por comentarios de futbolistas del cuadro aurimarrón, la polémica se había insinuado en ocasiones anteriores, pero cobró fuerza tras la goleada sufrida por 4-0 ante el Caracas FC. Es preciso señalar que tras señalados los posibles amaños, la barra del cuadro andino "la Tribu Guerrera" comenzó a impulsar a través de twitter la etiqueta #SiCobraronParleyPagaranCaro.

Trujillanos hasta la fecha no ha emitido ningún comunicado al respecto, del mismo modo la FVF y la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezolana no se han manifestado, sin embargo futbolistas como Ángel Chourio, Orlando Cordero, Joel Cáceres, Winston Ángel, Richard Ruíz y Julio Caicedo se expresaron al respecto a través de comunicados.

El defensor Cáceres y el delantero colombiano Caicedo se han desligado de los señalamientos de amaño, expresando que sus salidas se deben a otro motivo, del mismo modo lo hizo Chourio, que además exigió una disculpa de la cuenta en Twitter @FutveTotal, que inicialmente señaló que la salida de 18 futbolistas se debió al amaño de partidos, asimismo confirmó su desvinculación del club.

Carta de Orlando Cortero | Foto: @OrlandoCordero8

Orlando Cordero fue otro que se manifestó, el atacante escribió una carta donde señala estar “muy dolido por las cosas malas que están pasando en nuestro fútbol, específicamente en Trujillanos, donde existen personas a las que les importa más el dinero que el bienestar y la victoria”, agregó “no podemos negociar nuestros valores” y cerró señalando “NO MÁS AMAÑO EN EL FÚTBOL VENEZOLANO”, reforzando los rumores extendidos recientemente, que se han visto señalados tras una investigación de CONMEBOL y la FIFPro. Cabe destacar que Cordero confirmó la salida de 18 futbolistas en Deportes Unión Radio.

Foto: @OrlandoCordero8

Richard Ruíz, guardameta suplente del club compartió a través de @TrujilloWorld en instagram, una captura de pantalla donde le ofrecían dólares a cambio de perder un juego y en su Twitter publicó “Los PRINCIPIOS, los VALORES, la DIGNIDAD y la MORAL no se venden, ni se negocian por nada del mundo”, además de confirmar su desvinculación. Otro desvinculado sería Luis Rojas, que aún no confirmó si continuará en el club, al respecto varias fuentes en Trujillo comentan que dijo “estar cansado” y que quería irse desde inicios de la campaña. Hasta la fecha Trujillanos solo ha anunciado 3 bajas, pero otros 6 futbolistas certificaron que no continuarán en la institución y dicha cifra sería de 18.

Bajas

Confirmadas por el club: Lugo, Páez y Perdomo.

Confirmadas por jugadores: Ángel, Cáceres, Caicedo, Chourio, Cordero y Ruíz .

Filtradas por @Trujillanos_TFC: Alemán, Carabalí, Castro, Erazo, Espinoza, Gambín,

Hernández, Nieves, Rojas y Vivas

Datos

Alfredo Coronis informó que CONMEBOL pidió a una empresa monitorear vídeos contra el fraude, entre ellos el de Caracas 4-0 Trujillanos.

Según FIFPro, Venezuela es el 14° de FIFA donde los jugadores consideran que hay amaño.

Según FIFPro, 10% de los jugadores del FutVe ha recibido ofertas o se ha enterado de amaño de partidos.

En 2015 y 2016 hubo fuertes especulaciones al respecto, pero principalmente por clubes de 2da división.