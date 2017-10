Rafael Dudamel: "Nuestro escenario ideal es pasar de primeros en nuestro grupo"

Google Plus

Venezuela se enfrentará este martes ante la selección de Vanuatu a las 4:00 a.m (Hora de Venezuela) los dirigidos por el también técnico de la selección de mayores, Rafael Dudamel, buscarán en su segundo partido sellar con una victoria el pase a la siguiente fase del torneo. “Es nuestra segunda salida, es nuestra segunda final, me gusta la seriedad con que ha asimilado y disfrutado el primer triunfo. Hemos sabido de su dimensión, hay que disfrutarlo, porque es muy meritorio el esfuerzo que se ha hecho para alcanzar ese notable triunfo, pero ya debemos pasar la página, los tiempos tan cortos no nos permiten disfrutar tanto. Hay horas apenas para poder entender lo que se ha logrado y el mayor tiempo lo utilizamos para prepararnos para el siguiente encuentro”, dijo.

El yaracuyano sabe que este segundo partido no será tan sencillo puesto que Vanuatu logró en un momento del partido empatarle a México, pero que al final en el último suspiro perderían el encuentro. “Ahora viene Vanuatu, una selección difícil, muy complicada, donde nosotros debemos continuar nuestra línea de ascenso, nuestra línea de crecimiento, sobre todo en la demostración que debemos dar en cuanto a madurez de como asimilar un triunfo y encarar un siguiente partido contra un rival que por su nombre pareciera no ser tan atractivo, pero que cuando uno le analiza en sus formas, es de cuidar, de respetar y sí nosotros mantenemos, respetamos y fortalecemos nuestras formas, nuestro colectivo, podremos dar cara a esto que viene”, agregó.

El cuerpo técnico se ha enfocado es en el ámbito psicológico con sus jugadores ya que el técnico opina que hay que saber disfrutar para darle largas a un partido. “El tema emocional es fundamental, tan o más importante que el trabajo de campo, por lo que hago mención de saber cómo disfrutar y hasta donde poder darle largas al término de un partido, los tres puntos y detenerse para arrancar de cero, replantear, analizar y enfrentar lo siguiente. Si nosotros queremos realmente jugar siete partidos, los totales llegando a la final, que lo pensamos y lo trabajamos con mucha ilusión, tenemos que trabajar de esta forma, con la fortaleza mental y emocional para preparar cada partido y no estancarnos en el disfrute de un triunfo”, explicó.

“Todos entregan un tipo de exigencia diferente, por las características de los jugadores, las individualidades, las fortalezas, la diferencia en el módulo táctico que pueda emplear una selección u otra, la característica o la idiosincrasia de un país u otro. Por eso nosotros debemos darle importancia a todos nuestros rivales, Vanuatu ópticamente quizás no te entrega esa brillantez que te pueda entregar otra selección de mayor historia o de mayor renombre, pero cuando la analizamos individualmente y en su esencia, en su estilo y en su amor propio como selección, si no lo valoras, terminas complicándote y es allí donde nosotros hemos hecho más énfasis”, afirmó.

“Alemania te despierta una tensión, una adrenalina natural, por la historia y porque hemos estado acostumbrados a observarle en los mundiales y admirarle, más allá que hoy nos cansamos de mirarlos por televisión y hemos venido a competir con ellos y le hemos ganado con autoridad. Vanuatu es el que te permite tener una demostración de madurez cuando tu respetas a un rival, trabajas y con el favor de Dios podamos superarle y ganarle, allí tú te vas a dar cuenta de la evolución del equipo”, añadió.

Rafael Dudamel finalizó en que se tiene claro que para llegar a las últimas instancias del torneo se tiene que ser ambicioso y siempre ir con respeto a cada rival que se enfrenten. “Nuestro escenario ideal hoy por hoy es pasar de primeros en nuestro grupo, sabiendo que tenemos por delante a Vanuatu y a México, también una gran selección. Seis de seis en un inicio de un Mundial es de ensueño, luego lo que pueda suceder en el partido queriendo uno marcar los tiempos y las formas, no sabe que pueda suceder. Nosotros tenemos que ser responsables, ambiciosos, respetuosos, trabajar de acuerdo a nuestras capacidades y las debilidades del rival para durante 90 minutos, pacientes, intensos, con carácter y convicción, buscar ganarlo, y de ahí en adelante buscar resolver lo que se vaya presentando en el juego”.