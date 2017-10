Jan Hurtado: "Mi meta es quedar campeón"

Foto: Prensa FVF

A pocos días de comenzar el Mundial de Corea del Sur Sub-20, la Vinotinto se ha estado preparando de la mejor manera para enfrentar de tú a tú a las selecciones participantes de esta copa del mundo.

El pasado 30 de abril el seleccionador nacional, Rafael Dudamel, dio la lista de los veintiún futbolistas que representarán el amarillo, azul y rojo en Corea, uno de lo nombres que resaltó en esta isla fue el del joven delantero del Deportivo Táchira y también jugador de la Vinotinto sub-17, Jan Hurtado, quien junto a sus compañeros Christian Makoun y Samuel Sosa, lograron decir presente para asistir al venidero mundial.

Hurtado comenta al departamento de prensa del equipo que se sintió impresionado por el llamado de Dudamel demostrando que se encuentra muy feliz de formar parte de esta selección sub-20. “Honestamente no me lo esperaba, soñaba con clasificar al Mundial sub-17, no clasifiqué pero Dios le quita para darle mejores cosas a uno después y gracias a Él me trajeron al Mundial sub-20 y estoy muy feliz”, comentó.

“Gracias a Dios me he podido adaptar muy bien al equipo, los compañeros me han recibido muy bien, el cuerpo técnico; me he adaptado muy bien gracias a Dios”, manifestó.

El artillero se refirió a lo bueno que es tener a Makoun y a Sosa ya que son compañeros de selección desde hace año y medio. “Es un alivio, porque nos conocemos, estuvo siempre con uno en la sub-17 y siempre nos sentamos en la mesa juntos para hablar sobre esta experiencia”, indicó.

Jan también espera poder tener la oportunidad desde el comienzo para comenzar a dar lo mejor de sí. “Quiero llenarme de mucha experiencia, de mucho fútbol internacional, de mucho roce para mi carrera profesional”, argumentó.

El oriundo del estado Barinas tiene claro cuál es su meta personal para este mundial. “Gracias a Dios por estar en un Mundial y siendo tres años menor, estoy muy feliz y espero poder clasificar a otro Mundial sub-20. Mi meta es quedar campeón, hacer un buen trabajo para darle una alegría al país y a nosotros”, confesó.

También opinó un poco sobre el partido contra Alemania que se celebrará el próximo 20 de mayo a la 1:00 a.m. (hora de Venezuela). “El más importante es el primero, porque te da la constancia de estar ahí y si lo ganas te vas adelante, sigues ahí fuerte y nos llenamos de tranquilidad para los otros partidos”, acotó.

El atleta se siente muy “Es un grupo compacto, que está muy unido y nos ayudamos mutuamente; yo creo que vamos a hacer un buen papel en ese Mundial y vamos a lograr el objetivo. Me siento muy bien en este equipo, muy cómodo”, concluyó.