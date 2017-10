En peligro la temporada 2017-2018 de la LVBP

Google Plus

La situación económica en Venezuela sigue afectando al deporte / Foto: LVBP.com

El presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Juan José Ávila, comentó para el programa El Infield, la situación actual de la próxima temporada de la pelota criolla con respecto a las divisas, ya que la liga informó que no tiene garantizado los dólares necesarios para la temporada 2017-2018.

Ante la situación, la LVBP está trabajando sobre la posible realización del torneo pero con menos divisas.

“No manejo la información de una disminución de divisas, pero es algo que nos estamos preparando. Reducir la cantidad de importados podría ser la principal medida”, informó el presidente de la LVBP. De igual forma, recalcó que los dólares que van destinados a la compra de pelotas y el sueldo de los importados, entre otros aspectos, todavía no se encuentran asegurados dentro de la liga. “Desde el primer día que me convertí en presidente de la LVBP, estamos trabajando en ese tema. Hemos tenido conversaciones positivas con el Ministro de Deporte, Mervin Maldonado, pero todavía no tenemos una respuesta clara, aún queda tiempo”, así comentó Ávila.

La Serie del Caribe afectada por la situación

Los Cardenales de Lara, pueden ser el equipo que más se vería afectado por esta problemática, además de cubrir con los gastos habituales que un equipo tiene al momento de iniciar una campaña como estructurar el equipo y adquirir las indumentarias necesarias, este año la Serie del Caribe se jugará en Barquisimeto, sede de los crepusculares, está de más decir la importancia de dólares que se necesita para el buen desarrollo del torneo internacional.

Humberto Oropeza, presidente de Cardenales de Lara, anunció su preocupación en el mismo programa radial El Infield, “Es posible que disminuya la cantidad de divisas otorgadas por el Gobierno. Eso se ha convertido en nuestra principal preocupación”, señaló. Asimismo, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a tener una respuesta rápida de los entes encargados de las divisas, debido a que la Confederación del Caribe ya empieza a tener dudas sobre el torneo en suelo venezolano.

De persistir el problema con las divisas, la temporada 2017-2018 podría ser de menos encuentros y con menos importados, todo con relación a la cantidad de dólares que disponga la liga, de igual forma ya se empiezan a manejar entre dos a tres alternativas de calendarios.