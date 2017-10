Miguel Araujo no continuaría en Alianza Lima: "Quiero ir al extranjero"

Google Plus

Foto: trome.pe

Miguel Araujo empezó a catapultar su carrera. Tras sus destacadas actuaciones en los magnos partidos que sostuvo la Selección Peruana ante Colombia y Argentina, el defensa ya forma parte de esa generación que colocó a la 'bicolor' en el Repechaje hacia el Mundial de Rusia 2018. Es por ello que en muchas partes del mundo, ya empiezan a hablar del hombre de Alianza Lima.

Sin embargo, cuando hablamos de la situación de su club, podríamos hablar de más incertidumbres en cuanto a su futuro. Ya que ante la llegada de posibles ofertas del extranjero, el jugador de casi 23 años tiene por decidido dejar de vestir la 'blanquiazul' para continuar mostrando su buen fútbol fuera del Perú.

Es debido a este factor que Araujo dejó en claro que no está entre sus intenciones renovar con el equipo 'victoriano': “Alianza todavía no me ha llamado para renovar, pero mi expectativa es emigrar al extranjero después del repechaje ante Nueva Zelanda. Mi contrato culmina en dos meses y podré partir sin problemas”, afirmó.

Cabe mencionar que Alianza Lima está a un paso de poder hacerse con el título del Torneo Descentralizado 2017. Ya que como campeón del Torneo Apertura, los 'grones' están con el derecho de poder disputar la final del campeonato peruano durante el mes de diciembre. ¿Será que Araujo se iría como campeón?

Por otro lado, el zaguero se refirió a los saludos que recibió por parte del DT de Alianza, Pablo Bengoechea: “El 'profe' me felicitó por mis actuaciones y me pidió que esté tranquilo, que solo falta un pasito y ahora hay que pensar en el campeonato peruano y lo haré”, agregó.

Es de resaltar que Miguel Araujo ya tiene una experiencia fuera del país. Ya que en el 2013 formó parte del Club Estrella Roja de Belgrado. Equipo con el que se alzó como campeón de la Liga de Serbia en ese mismo año.

DATO: Alianza Lima disputará su partido ante Cantolao por la fecha 7 del Torneo Apertura.