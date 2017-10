Ricardo Gareca: "Llegar al final dependiendo de nosotros es lo importante"

Foto: larepublica.pe

Positivo y decidido a hacer historia. Tras haber sacado un vital empate sin goles ante Argentina, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló en conferencia de prensa y se mostró feliz de haber podido cumplir con su primera tarea, de cara al final de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, en donde la 'bicolor' recibirá a Colombia este martes en el Estadio Nacional de Lima.

Feliz y conforme de haber logrado robarse un punto en la majestuosa Bombonera, el 'tigre' también se tomó un tiempo para poner los paños fríos durante su encuentro con la prensa:

"En esta etapa definitiva dependemos de nosotros la última fecha. Llegar al final dependiendo de nosotros, con nuestra gente es importante. No hay nada asegurado aún. Colombia necesita ganar porque viene de perder ante Paraguay. Aún puede pasar cualquier cosa", dijo el estratega de la 'bicolor'.

"Lo rescatable es depender de uno mismo y nosotros lo conseguimos".

Por otro lado, y fuera de lo que el hincha esperaba, Gareca también manifestó su minúscula molestia por no haber podido sacar un resultado más favorable para Perú:

"No le pudimos dar un triunfo a la gente que nos recibió de gran manera en Argentina, pero creo que deben estar felices luego de haber conseguido un empate y que solo dependamos de nosotros", añadió.

Finalmente, y fiel a su estilo, el argentino pidió serenidad y cabeza fría para lo que se le avecina al equipo 'blanquirrojo': El trascendental partido que sostendrá el día martes ante Colombia.

"No me preocupa lo que tenga que ver con el resto de equipos. Me ocupa lo que hagamos nosotros. Ambos necesitamos ganar el martes. Mi preocupación es lograr el objetivo. Los otros resultados eran previsibles. No hemos conseguido absolutamente nada, hablaremos cuando consigamos algo", sentenció el DT.