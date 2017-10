Gallese enmudece la Bombonera, pero aún no está completa la hazaña

Google Plus

Con el nudo en la garganta. Durante la noche del jueves, la Selección Peruana sacó un empate sin goles ante su similar de Argentina. Un resultado que a pesar del extremo suspenso en La Bombonera, le terminó sabiendo bien a la 'bicolor', de cara al final de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Sin dudas, fue un partido en donde la 'albiceleste' fue inmensamente superior dentro de la cancha. Una que otra vez, el seleccionado que dirige Jorge Sampaoli aprovechó las cualidades de un Lionel Messi que a pesar de que finalmente despertó como lo suele hacer en Europa, no encontró a los socios en su día.

Y no solamente fue todo en base a las falencias del combinado argentino. En La Boca, la figura del partido se encontró en las actuaciones majestuosas del portero Pedro Gallese. Acompañado de una defensa que también supo cómo marcar en una considerable cantidad de ocasiones, el guardameta peruano se lució bajo los tres palos, tapando cualquier clase de disparo; incluyendo las monstruosidades de ejecuciones que enviaba Messi.

Otro de los dolores argentinos fue la desafortunada variante de Fernando Gago. El volante de Boca Juniors, quien había ingresado en el segundo tiempo por Ever Banega, había entrado como el as de espadas para que Argentina se ponga adelante con su creatividad. Sin embargo, su estancia en el campo 'xeneize' no le duraría ni 5 minutos. Ya que una rotura de ligamentos cruzados lo forzó a salir del campo a los 67'. En su lugar, entraría Enzo Pérez.

A pesar de que Perú no tuvo casi ninguna ocasión para mostrarse superior, fue en el segundo tiempo donde los dirigidos por Ricardo Gareca sí tuvieron un par de chances para vacunar al seleccionado argentino y dejarlos con menos chances de clasificar a Rusia 2018 como pasó 48 años atrás.

La primera oportunidad, fue el gol que se comería Jefferson Farfán. Un pase de Edison Flores por la izquierda llegó hasta la 'foquita' que había evadido la marca de Nicolás Otamendi. Aún así, el poco estiramiento del hombre del Lokomotiv de Moscú le terminaría pasando factura, pues su empuje terminaría yéndose desvíado.

Sobre el final, la 'bicolor' también ganaría una nueva chance de gol, después de la falta cometida sobre Paolo Guerrero. El 'depredador', ya referente en los tiros libres sería el encargado de ejecutar el disparo, el cual iría directo al arco de Sergio Romero. Para mal sabor de la figura del Flamengo, este fue despejado por el portero argentino. Sin más tiempo para añadir, el árbitro Wilton Sampaio dio pitazo final a aquel mortificador encuentro.

Ahora, con 25 puntos hechos en la tabla y en zona de repechaje (quinto puesto), la Selección Peruana tendrá que ir este martes 10 de octubre obligado a buscar una victoria ante Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Una victoria podría poner a los del 'tigre' Gareca directos en Rusia 2018. Mientras que un empate o una derrota, podrían esfumar el sueño de la 'blanquirroja'.

Por otro lado, Argentina, con 25 también hechos, ocupa la sexta casilla y hoy por hoy, se encuentra fuera de la cita mundialista. Para salvar la espeluznante campaña 'albiceleste', los de Sampaoli están completamente obligados a buscar un triunfo en Quito ante Ecuador. La derrota o el empate podrían significar una ausencia a su primer Mundial, después de 48 años clasificando a todos los cotejos.