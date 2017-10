Pedro Aquino: "Por nada del mundo me pierdo el partido ante Argentina"

Foto: movistardeportes.pe

Está seguro de llegar. Durante el martes, Pedro Aquino tuvo que ser sacado del último partido del Lobos BUAP ante el Chivas de Guadalajara, debido a una lesión. No obstante, según sus palabras, él se encuentra confiado de llegar en buena forma a la Selección Peruana, de cara a los partidos que sostendrá la 'bicolor' ante Argentina y Colombia por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Tanto el cuerpo médico del equipo mexicano como de la Federación Peruana de Fútbol, han afirmado que el volante de 22 años sufrió una sobrecarga muscular. No obstante, para el ex Sporting Cristal, esto no es un obstáculo grande para sufrir una desconvocatoria por parte del técnico Ricardo Gareca:

"A veces uno piensa lo peor, pero la verdad que me cargué mucho por el trajín del partido. Gracias a Dios solo debo regenerar la zona, descansar pero por nada del mundo me pierdo el partido ante Argentina, siempre y cuando esté en los planes del 'profe' Gareca de arrancar", dijo Aquino en sus redes sociales.

El joven mediocampista dejó en claro que el estado anímico por el que atraviesa, es superior al dolor que agarró en su último partido por la Liga MX. Ya que a pesar de la lesión, ya se metió a la hinchada del Lobos BUAP al bolsillo a base de gran juego y seguridad a la hora de contener:

"Esto me genera más responsabilidad pero no presión. He venido para ganarme un nombre pero aún falta muchísimo y solo espero no fallar", añadió el jugador de la 'bicolor'.

Pedro Aquino se estaría integrando a los entrenamientos de la Selección Peruana en los próximos días. Su arribo a la ciudad de Lima coincidiría con el de su compañero tanto en Selección como en club: Luis Advíncula.