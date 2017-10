OPINIÓN: Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Google Plus

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Lo mejor: Perú y la hazaña histórica en Quito

Era marzo de 2016, cuando nadie daba ni un centavo por el cuadro ‘bicolor’ que dirige Ricardo Gareca. En aquella época, con otra nómina de jugadores, el equipo peruano no alcanzaba ni los 6 puntos de los 12 que había que hacer. Hoy, rejuvenecida completamente, a base de deseo puro y dedicación, la ‘blanquirroja’ alcanzó la zona de clasificación directa a Rusia 2018, luego de haber vencido de manera histórica por 2-1 a Ecuador en la altura de Quito.

De los 10 países de la Conmebol, fueron los únicos en sumar 6 puntos en esta última fecha doble. Por lo que hay un mérito al ‘tigre’ en ello. Bastó un gol de Edison Flores y otro de Paolo Hurtado para poner al seleccionado incaico en situación casi utópica. Ahora, para concretar la hazaña de la clasificación a un Mundial, después de más de 3 décadas, los peruanos tendrán que visitar Buenos Aires en busca de la batalla de su vida contra Argentina.

Lo bueno: Uruguay y la clasificación directa

Otro hecho histórico, pero esta vez, en Asunción. Con un 2-1 de visita a su favor ante Paraguay, la ‘celeste’ logró cerrar la penúltima fecha doble ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 27 puntos. Logrando así, convertirse en el segundo participante sudamericano del Mundial de Rusia 2018 y rompiendo con el maleficio de las clasificaciones vía repechaje, que venían desde 1990. Ahora, los ‘charrúas’ del maestro Óscar Tabárez ya comenzarán a trabajar en lo que será la búsqueda de un nuevo título mundial.

Lo relativo: Colombia vs Brasil

Duelo llamativo, con mucho a favor para ambos. Claro, uno tuvo méritos distintos al otro. Brasil los tuvo por no renunciar a ese estilo tan aplastante con el que se convirtieron en el primer clasificado al Mundial. Está claro que en lo único que piensa el ‘scratch’ no es en la participación en Rusia, sino en llegar a ser campeones por sexta vez.

Por su parte, Colombia apeló a toda la garra de Radamel Falcao García para conseguir un gol que frenaría el vendaval brasileño. Los ‘cafeteros’ quedaron a un punto de la clasificación directa. Por lo que un empate en Asunción ante Paraguay en octubre, bastaría para desatar nuevamente la fiesta.

Lo malo: Paraguay y Ecuador se complican

No cabe la mayor duda de que si ya podemos empezar a hablar de dos selecciones que acompañarían a Venezuela y a Bolivia a ver el Mundial por televisión, podrían ser la ‘albirroja’ y la ‘tri’. En Asunción, los paraguayos del ‘Chiqui’ Arce no supieron contener a un Uruguay que se reencontró con su sentido triunfalista. Aun cuando venían con el plus de haber sido la selección que goleó por 3-0 a Chile en Santiago una semana atrás.

Por otro lado, el seleccionado ecuatoriano volvió a mostrar todas sus falencias defensivas ante Perú nada más y nada menos que en Quito. Ya, ahora sin el respaldo de la hinchada, el equipo norteño que dirige Gustavo Quinteros tendrá duros duelos ante Chile y Argentina en octubre. Además, si se quiere seguir soñando con un milagro, habrá que esperar por otros resultados.

Lo peor: Chile fuera de clasificación y Argentina sigue en repechaje

Como usted lo lee. Si la eliminatoria acabase hoy, el bicampeón de América, Chile, estaría viendo la Copa del Mundo por televisión. La ‘roja’, que atraviesa un momento negro, cayó de nuevo en la altura de La Paz por la mínima diferencia ante Bolivia y cerró la doble jornada sin sumar puntos. Con un equipo que perdió el instinto ganador en este septiembre, la escuadra sureña tendrá que definir su destino en octubre en dos jornadas sumamente difíciles. El primero de estos partidos será ante Ecuador en Santiago, mientras que la fecha definitoria será ante Brasil en suelo carioca.

Por su parte, la Argentina, más turbia que nunca, tampoco logró sumar de a tres en esta última jornada doble. Ahora, con un equipo notoriamente desunido, los dirigidos por Jorge Sampaoli no pudieron siquiera ser victoriosos de manera sufrida en casa ante Venezuela. Dejando el partido en un empate por 1-1. La ‘albiceleste’ en su hora más crítica está hoy en zona de repechaje. Pero uno nunca sabe lo que pueden pasar en un duelo ante Perú (su próximo rival). Pues, una derrota, haría que el seleccionado gaucho esté a un 90% de hacer su primera ausencia en un Mundial desde 1970. Este 5 de octubre será “Día D” tanto para argentinos, como para peruanos.

La yapa: Bolivia y la venganza

No sirvió de gran cosa para la tabla. Sin embargo, para los del altiplano, la victoria por la mínima diferencia ante Chile habrá sido la victoria más importante en lo que fue de la eliminatoria. No por el hecho de sumar puntos, sino por todo lo que pasó en los últimos meses: el fallo del TAS, sumado a la extensa rivalidad que hay, hicieron que este triunfo haya sido para el recuerdo de toda la nación boliviana. El Estadio Hernando Siles lleno y una afición completamente dura ante un Chile al que poco a poco se le va apagando la fogata.