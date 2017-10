OPINIÓN: Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas

Montaje: VAVEL.com

Lo mejor: Paraguay

Algunos los tildan como el “golpe al orgullo de las pollas de las Eliminatorias”. Sin embargo, los dirigidos por Francisco “Chiqui” Arce no hicieron más que un espléndido trabajo en Santiago. No solamente vencieron a la Selección Chilena en casa sureña. Sino que la humillaron frente a su propia gente. Las tácticas generadas por jugadores como Richard Ortiz u Óscar Romero, hicieron que finalmente Arturo Vidal, calificado como uno de los cracks del proceso clasificatorio, pareciera un jugador amateur ante ola escándalos que estuvo viviendo últimamente.

Lo bueno: Perú

Mérito al aguante y a los goles que se mandaron los de la ‘bicolor’ ante Bolivia. Bien se dice que si un esqueleto de sistema funciona correctamente, el partido ya está plenamente ganado. No obstante, el aguante se debió a que no todas las líneas funcionaron correctamente. Errores infantiles como el del portero Carlos Cáceda, permitieron que los del altiplano descontaran y hasta incluso, ganen confianza para ir a empatarlo y aguar la fiesta en Lima. Aun así, se premia la calidad de los golazos de Edison Flores y Christian Cueva, además del resultado tan dorado sacado frente a su gente. El martes, los de Ricardo Gareca se jugarán el partido más importante de sus últimos 20 años en Quito.

Lo relativo: Venezuela

Pese a que están últimos en la tabla de Eliminatorias, el conjunto ‘llanero’ jugó lo suficientemente regular para aguantar a una Selección Colombia con ganas pero sin astucia. El técnico Rafael Dudamel, quien está encargado de manejar todas las categorías, empezó a apelar ya a las habilidades de la sub 20 que fue a la final de la Copa del Mundo de la categoría meses atrás en Corea. El más resaltante de estos nombres fue nadie más que el portero Wuilker Faríñez. Con 19 añitos, ya se manda con atajadas para el reojo en las eliminatorias y es uno de los principales hombres a mirar en la Eliminatoria a Catar 2022.

Lo malo: Uruguay-Argentina

El partido en el que más goles esperábamos, terminó convirtiéndose en un choque entre una escuadra que no sabía contra una escuadra que no tenía hambre de triunfo. Mientras Sampaoli debutó nuevamente de manera oficial sacando un resultado no tan positivo y sin hacer funcionar todavía el tridente entre Dybala-Icardi-Messi, los orientales no paran de cuestionar al ‘maestro’ Óscar Washington Tabárez por seguir aplicando un fútbol completamente defensivo, a pesar ya estar a un pelo de la clasificación directa. Para poner las cosas más picantes, la dupla Suárez-Cavani todavía sigue desaparecida. El segundo de estos terminó jugando de “3”. Imagínense, el centrodelantero del PSG pasando a una posición de defensor para aguantar el ataque argentino, que finalmente no concretó.

Lo peor: Chile y Arturo Vidal

Como usted lo lee. El bicampeón de América en cuestión de dos años se llevó este indeseable con dos motivos sumamente especiales: La goleada de 3-0 sufrida ante Paraguay en su propia casa de Santiago y el nombre carismático de Arturo Vidal. Frente a su propia hinchada, la ‘roja’ lució desconocida y con nulas ganas ante una escuadra paraguaya que todavía se las sigue proponiendo. En el primero de los tantos, el ‘Rey Arturo’ colocó el autogol más insólitamente espectacular de la eliminatoria con una cabeza al vuelo en la portería de su compañero Claudio Bravo. Como cereza en el pastel, el jugador del Bayern Múnich anunció que su retiro de selección está “pronto” ante las excesivas críticas que recibió por sus últimos escándalos. Durante el viernes, dijo que fue en un momento de calentura. Sin embargo, las heridas no cierran en un día.

La 'Yapa': Brasil ante Ecuador

Seamos sinceros. La Selección Brasileña ha vuelto a ser probablemente la más temible del continente. Enfrentó a una escuadra de Ecuador que aguantó, a pesar de que no se pudo salvar del 2-0 que le iba a propinar el ‘Scratch’. Los dirigidos por Tite ya son una legión de jugadores en donde su esqueleto reina completamente en el sector izquierdo. Y cuando entra Phillipe Coutinho para asociarse con Neymar, solo cosas monstruosas pueden pasar. Con la sangre en el ojo, Ecuador recibirá a Perú en el partido de vida o muerte de la próxima fecha de las Eliminatorias.