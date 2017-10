Gabriel Leyes fue presentado como refuerzo de Alianza Lima

Google Plus

Foto: Twitter - @zonafutbolperu

¿Cumplirá? Durante el día de hoy, Alianza Lima presentó de manera oficial a su nuevo refuerzo: el delantero Gabriel Leyes. De nacionalidad uruguaya, el atacante 27 años vivirá su primera experiencia internacional bajo el equipo que dirige Pablo Bengoechea y fue introducido ante los medios en su primera conferencia de prensa como nuevo fichaje 'grone'.

En sus primeras palabras, el 'charrúa' no dudó en describir habilidades dentro del campo de juego: "Soy un jugador que va por todo el frente de ataque, potente, voy a todas. Estoy con muchas ganas y espero el inicio del campeonato para estar ahí y demostrar", afirmó.

Acto seguido, el hombre que recibió el dorsal número '9' habló sobre la propuesta hecha por el técnico Bengoechea. Estratega con quien afirmó que mantiene una grandiosa relación entrenador-jugador:

"Pablo ha sido mi ídolo desde pequeño. Aún cuando me dirigió estando en Peñarol aprendí mucho de él. Ahora me ofreció una gran propuesta y me siento muy cómodo de empezar a trabajar con gente conocida", acató.

Cabe mencionar que Leyes no es el único jugador de nacionalidad uruguaya dentro de Alianza. Pues, en el cuadro 'blanquiazul' también se encuentran militando el defensa, Gonzalo Godoy, el volante Luis Aguiar y el atacante Alejandro Hohberg. Quien, a pesar de ser peruano de nacimiento y ser internacional con la Selección Peruana, vivió gran parte de su vida en tierras orientales, militando por clubes de dicho país, además de ser descendiente del mítico Juan Eduardo Hohberg.

Finalmente, el nuevo delantero 'íntimo' se mostró confiado por empezar a disputar partidos con Alianza Lima y manifestó su sueño de poder debutar con gol este 9 de septiembre, cuando reciban a Universitario de Deportes en el cuarto Clásico del año: "Es un desafío muy lindo estar aquí en Alianza y sería ideal debutar con gol. Pero más lindo es que se debute logrando una victoria", sentenció.