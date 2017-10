Selección Peruana: Pedro Gallese descartado para los 4 partidos restantes de las Eliminatorias

Pedro Gallese fue titular en casi todos los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias (Foto: depor.pe)

Dolor extremo en la Selección Peruana. Durante el mediodía del día de hoy, el portero Pedro Gallese, quien fue confirmado ayer como baja de la nómina del técnico Ricardo Gareca por lesión, anunció un hecho que golpeó en el alma aún más a todos los hinchas. Y es que además de su ausencia en los próximos duelos ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, también se perderá los duelos definitorios ante Argentina y Colombia que se darán en octubre.

El guardameta de 27 años, quien acaba de salir de una urgente cirugía, tras ser sacado del campo de juego en el partido entre su equipo el Veracruz y el Pachuca por la Liga Mexicana, salió ante los medios peruanos a hablar acerca de su lesión.

"No hubo fractura como muchos hablaban, pero sí me operaron del dedo. Los médicos me dijeron que el plazo de recuperación tardará como mínimo 3 meses. Me dijeron que estaría empezando a volver a jugar en diciembre. Siento que me perderé los 4 partidos más importantes de mi carrera", dijo Gallese para el programa 'Fútbol Como Cancha' de la cadena radial RPP.

Como muchos recordamos, Gallese fue diagnosticado con un esguince en la muñeca derecha, junto con una minifractura externa del dedo índice de la misma mano. Todo esto producto de un choque del jugador peruano con el poste del arco en su último partido.

Ante su desconvocatoria, fue llamado el veterano arquero de Alianza Lima, Leao Butrón. Guardameta que goza de gran presente en el Fútbol Peruano.