Google Plus

Los platos fuertes empezarán con un poco de picante. Este domingo, las escuadras de Real Garcilaso y Alianza Lima disputarán más que un simple duelo en sus respectivos debuts en el Torneo Clausura 2017. Partido que se dará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

Será un choque de dos presentes similares, dos deseos similares y un aire a final. Pues, uno de los candidatos al título peruano, recibirá en la 'ciudad imperial' a quien ya aseguró su pase a la final del Torneo Descentralizado, que se dará en diciembre.

Real Garcilaso: sed de venganza

Por un lado, Real Garcilaso llegará a debutar en el Torneo Clausura, después de haber vivido una real pesadilla durante el final del Torneo Apertura. No solamente por el hecho de haber sufrido el quite de puntos por la mala inscripción del jugador Carlos Neumann. Sino también por haber cerrado su campaña en el Apertura con un empate ante la Universidad San Martín que terminó destruyendo todo sueño a llegar al Play Off en la primera instancia.

Además, toda polémica verbal, brindada por su controvertido presidente, Julio Vásquez, ha sido también perjudicial para la campaña. Pues, Alianza Lima también estaría evaluando una denuncia al mandamás 'celeste' por sus fuertes y hasta ofensivas declaraciones.

Ante la situación, los dirigidos por Marcelo Grioni han optado por voltear la página. Pues, la 'máquina' sabe completamente que posee materal para amenazar a cualquier rival que se le interponga. Ya que en la cancha han mostrado superioridad, tanto en defensa como en ataque.

Dos armas a temer en el conjunto cusqueño serán las del volante Sebastián Lojas y el delantero Danilo Carando. Ambos, a base de la aplicación de juventud y experiencia, se han mostrado implacables en lo que

Alianza Lima: los ojos en el título

Por su parte, Alianza Lima no puede llegar más motivado al inicio del Torneo Clausura. Más aún cuando son los flamantes ganadores del Torneo Apertura 2017. Con el pase firmado al Play Off del año y un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 ya sellado, los 'íntimos' llegan al Cusco con ganas de más.

En declaraciones de conferencia de prensa, así como en las últimas entrevistas, el objetivo tanto del equipo como para del director técnico Pablo Bengoechea, no es más que el de poder hacerse también con el título del Clausura; para así, lograr coronarse campeones del Torneo Descentralizado, sin siquiera tener que jugar el Play Off.

A pesar del cuestionado estilo de juego de Alianza, no podemos dejar de lado que hablamos del equipo que más goles hizo en lo que va del año, sumando de a ello también el factor de que los 'grones' han sido quienes menos goles ha recibido.

Sin embargo, no todo es felicidad al ciento por ciento en La Victoria. Ya que Alianza Lima viajará al Cusco con 3 bajas confirmadas. Tanto el portero Leao Butrón, como el defensa Miguel Araujo y el delantero Kevin Quevedo, no podrán estar presentes en el Garcilaso debido a respectivas lesiones. Por lo que Bengoechea ya habría ideado las variantes.

Posibles alineaciones: