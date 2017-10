Hernán Rengifo es el nuevo refuerzo de Melgar

Google Plus

Foto: Facebook - FBC Melgar

Estaba cantado. Durante la noche de ayer, FBC Melgar confirmó el fichaje oficial del delantero Hernán Rengifo. Jugador que durante aquella jornada se desvinculó de Universitario de Deportes para convertirse en el nuevo refuerzo del conjunto arequipeño, de cara a su participación en el Torneo Clausura.

De 34 años, Rengifo no llegó a un acuerdo con la 'U', debido a que las expectativas económicas que exigía en el club de Ate no eran las más satisfactorias a su gusto. Además de que el técnico Pedro Troglio habría apostado más por la experiencia del panameño Luis Tejada. Cabe mencionar que en la mayoría de partidos del Torneo Apertura, el 'charapa' no arrancaba como titular.

Además, no está de más dar a conocer que durante esta apertura del libro de pases, Universitario se hizo con el fichaje del delantero Daniel Chávez, por lo que muchos factores indicaron que el oriundo de Chachapoyas no habría estado en los planes de Troglio para el Clausura.

Es por ello que el delantero optó finalmente por cambiar de aires. Según lo mencionado por dirigentes del club 'rojinegro', el técnico Juan Reynoso se habría mostrado satisfecho por la apuesta que ofrece Rengifo. Además de que finalmente se acabaría el dilema por la búsqueda de un '9', ante las bajas de Emanuel Herrera, José Carlos Fernández y Wilmer Aguirre.

Melgar está deseoso de poder tener a Hernán Rengifo en funcionamiento este fin de semana, en el inicio del Torneo Clausura. Fecha en donde el 'dominó' visitará a la Universidad San Martín.