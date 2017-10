Real Garcilaso apelará por puntos perdidos en el TAS

Google Plus

Carlos Neumann fue el protagonista del drama que vive Garcilaso. (Foto: larepublica.pe)

Esto no se quedará así para ellos. Después de que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol anunciase de manera oficial el fallo del quite de 6 puntos a Real Garcilaso por la mala inscripción del jugador paraguayo, Carlos Neumann; el club cusqueño anunció que llegará a medidas extremas. Pues, recurrirán a la máxima instancia para recuperar esas unidades perdidas en mesa: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Así fue como lo anunciaron las autoridades de la 'máquina' mediante un comunicado de prensa que salió a la luz horas después de que se dictara el fallo durante las horas de la noche del viernes.

En entrevistas con medios peruanos, el asesor legal del club 'celeste', Oswaldo Terrazas, anunció que esta medida será tomada sin marcha atrás:

"Vamos a poner a disposición de la prensa un documento que envió FIFA, donde indican expresamente que una ampliación de préstamos no requiere una nueva inscripción en base del ya hecho. Entonces, FIFA respondió favorablemente a nosotros. En ese marco, recurriremos al TAS. Si la FIFA comunica de forma positiva un caso como este, entonces, acá tienen que obedecer la recomendación de la máxima entidad", afirmó.

Grioni también ataca

Por su parte, el director técnico de Real Garcilaso, Marcelo Grioni, tuvo palabras bien fuertes contra el CJ-FPF. A quien acusó de favorecer a Alianza Lima en la virtual obtención del título del Torneo Apertura:

"Es un campeonato que yo le llamo de la vergüenza. Hace 15 días lo dije, lamentablemente no me equivoqué, dije que si ganábamos los partidos contra Comerciantes Unidos y Municipal dentro de la cancha, nos iban a sacar los puntos porque no había forma que Alianza nos pueda ganar el campeonato", dijo el estratega.

Pero el argentino fue más allá aún y criticó de paso la forma en la que Alianza viene haciendo las cosas dentro y fuera de la cancha: "Ya lo padecí el año pasado, que Alianza hizo un torneo desastroso y siempre lo trataron de ayudar pero no le alcanzó. Este año trataron de hacer hasta lo imposible para que salga campeón", añadió.

Cabe mencionar que el fallo definitivo de la CJ-FPF dejó a Alianza Lima como único puntero con 29 puntos. A tan solo 3 de su perseguidor principal, UTC de Cajamarca. Además, el conjunto 'íntimo' es poseedor de una amplia diferencia de goles. Por lo que una catástrofe de los victorianos en Cutervo ante Comerciantes Unidos, podría dejarlos sin la hazaña de hacerse con el título del Torneo Apertura.