José Carlos Fernández es el nuevo fichaje de Deportivo Municipal

Foto: Facebook - Deportivo Municipal.

Durante el mediodía del día domingo, Deportivo Municipal anunció su primer fichaje de cara al venidero Torneo Clausura 2017. Se trata del veterano delantero: José Carlos Fernández. Jugador que llega procedente de FBC Melgar, una vez abierto el Libro de Pases de agosto.

El popular 'Zlatan', conocido por su resaltante paso por Alianza Lima, no estuvo gozando de mucha continuidad en el equipo arequipeño durante el 2017. Incluso, ante la salida del argentino Emanuel Herrera, se esperaba que el director técnico, Juan Reynoso, optase por colocar al ariete trujillano en un puesto más protagónico. No obstante, este no se encontraba en sus planes.

Es por ello que ante esta falta de minutos, Municipal se mostró interesada por contar con los servicios de Fernández. Pues, el equipo 'edil' que dirige Gerardo Ameli necesita un recambio adecuado para Diego Mayora, quien no estuvo culminando los últimos encuentros, a pesar de su buena cuota goleadora.

Además, el cuadro de la comuna tendrá un sentido especial para el atacante de 34 años. Ya que Deportivo Municipal será el décimo club peruano por el cual este pasee su fútbol. En el pasado, Fernández ya tuvo la oportunidad de vestir los colores de Deportivo Coopsol, César Vallejo, Cienciano, San Martín, Alianza Lima, Sporting Cristal, Real Garcilaso y últimamente, Melgar.

DATO: José Carlos Fernández aún no ha anotado goles en lo que va del 2017.