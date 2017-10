Juan Carlos Oblitas: "Buscaremos que se cancele el concierto en el Estadio Nacional"

Google Plus

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Todo por la Selección Peruana. Durante el día de hoy, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, habló finalmente sobre la posibilidad de trasladar la sede del partido entre la 'bicolor' y su similar de Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Como bien se sabe, el Coloso José Díaz será el lugar en donde se llevará a cabo el concierto multitudinario que protagonizarán los cantantes Marc Anthony y Carlos Vives durante mediados del mes de agosto. Factor que perjudicaría el césped del recinto peruano a casi un mes del encuentro ante los del altiplano.

Es por ello que para el 'ciego', este pretexto no es excusa suficiente para que la sede del encuentro eliminatorio tenga que cambiarse: "Haremos todo lo posible para que se cancele el concierto o que el ingeniero Benavides nos garantice que el césped esté en buenas condiciones", afirmó para el programa 'Fútbol Como Cancha' de la cadena radial RRP.

A su vez, Oblitas también manifestó de que existe una posibilidad de que el partido ante el seleccionado boliviano pueda tener que sufrir un cambio de sede, en caso de que dicho concierto llegue a darse. Frente a la situación, el ex referente y ex director técnico de la 'blanquirroja' aseguró que ya empieza a barajar sedes a considerar: "Si esto no se logra, el Estadio Monumental de Universitario y el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima serían las principales opciones", añadió.

Una 'chiquita' para los argentinos

Por otra parte, Juan Carlos Oblitas también se tomó un tiempo para hablar del polémico caso de los puntos en disputa ante Bolivia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Puntos que según medios argentinos, tanto la Selección Peruana como la Selección Chilena ya tendrían perdidos para que estos sean devueltos al seleccionado del altiplano.

El 'ciego' no dudó en responder ante las informaciones gauchas y fue directo ante los contenidos de estos datos: "No es una casualidad que solamente en Argentina esté saliendo esta información del TAS", acató el director deportivo de la FPF, en señal de que dicho contenido publicado exclusivamente por el diario Clarín, es falso.

Cabe mencionar que durante inicios de mes, se llevó a cabo la audiencia entre las federaciones de Fútbol de Perú, Chile, Bolivia, Argentina y otras 4 sudamericanas en la sede del TAS en la ciudad Suiza de Zúrich.

DATO: La Selección Peruana recibirá a su similar de Bolivia este jueves 31 de agosto por la fecha 15 de las Eliminatorias.