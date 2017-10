Google Plus

C. Unidos | 20:00

Hay que ir con cabeza fría. Este sábado, Universitario de Deportes tendrá una ardua tarea, si es que quiere recuperarse en la tabla del Torneo Apertura 2017. Y es que durante este fin de semana, los 'cremas' recibirán en el Estadio Monumental por la séptima fecha a Comerciantes Unidos de Cutervo. Club que marcha puntero en la clasificación del torneo peruano.

El equipo que dirige Pedro Troglio, no estuvo pasando por una buena racha, desde aquel Clásico perdido en casa ante Alianza Lima, los de Ate llevan 5 jornadas sin conocer el triunfo. Además, en la tabla, marchan en el puesto 11 con 6 puntos. A siete de su rival de este sábado.

No obstante, no todo intenta ser penumbra en tienda de la 'U'. Durante el viernes, César Vento, administrador del club, anunció de manera oficial que el lateral Juan Manuel Vargas permanecerá en el equipo hasta fines del mes de agosto. Señalando de esta manera que jugará gratis, debido a que no se ha resuelto el tema de su contrato al ciento por ciento. El panameño Alberto Quintero, ya recuperado de su lesión, también retornaría a la convocatoria.

En su último partido, Universitario cayó derrotado por 1-0 en condición de visita ante Sport Huancayo. Un recuerdo que tendrá que ser borrado, si es que se quiere conseguir un triunfo en casa este fin de semana.

Por otro lado, Comerciantes Unidos, club que disputa su segundo año en la Primera División del Fútbol Peruano, viene con una sonrisa de oreja a oreja. Pues, el equipo de Cutervo llega a Lima como único puntero del Torneo Apertura, con 13 puntos en la tabla de posiciones.

Dirigidos por Óscar Ibáñez, las 'águilas' han estado ganándole la disputa por la punta a un Alianza Lima que a pesar de tener un partido pendiente, es el principal perseguido del cuadro que este sábado será visita en el Monumental. En su último duelo, supieron sacarle un triunfo de 2-0 a Unión Comercio de Moyobamba, durante el partido clave que disputaron en Cutervo.

Es por ello que para recuperarse, Universitario tendrá que darle una manito al eterno rival. Pues, un posible triunfo 'crema' en casa, le daría todas las chances a Alianza de poder encaminarse a la comodidad como nuevo y único puntero del campeonato peruano, si es que logra vencer este domingo a UTC en Cajamarca.

Como dato, Comerciantes Unidos viene también después de rescindirle el contrato al defensa Luis Copete. Jugador nicaragüense que será enviado al Fútbol de México y que además, irá a disputar la Copa De Oro Concacaf 2017 con su selección.

Posibles alineaciones: