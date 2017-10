Paolo Guerrero: "Yo no me peleo con nadie por patear tiros libres"

Foto: depor.pe

Paolo Guerrero es el delantero con el que muchos desean tenerlo tanto en su club como en su selección. Encarador, juego de espaldas, no perdona en el área y en su último duelo ante Paraguay; demostró que también puede patear tiros libres y convertirlos de manera excepcional. El ideal para un delantero completo. Durante el fin de semana, acabados los entrenamientos de la Selección Peruana, el '9' se tomó su tiempo para hablar de su gran momento.

Durante el gol de pelota parada marcada ante los 'guaraníes', pudimos presenciar al hombre del Flamengo charlando con sus compañeros sobre quién podría ser un perfecto ejecutor para convertir a las redes rivales. En sus declaraciones, Guerrero demostró que también tiene su faceta de líder:

"Aquí, soy el elegido para patear los tiros libres. Pero si alguien viene y me pide la pelota porque quiere patear y porque tiene confianza, se la doy. No me voy a pelear por eso y si tenemos la suerte y entra, será lo mejor para la selección. Trauco y yo somos los elegidos para patear aquí y en Flamengo. Tiene muy buena técnica y fuerza, por eso pensé que ante Paraguay iba a patear al arco pero decidió centrar. Poco a poco agarrará confianza", afirmó el atacante.

Guerrero también se mostró agradecido por la acogida que recibió durante el duelo disputado en Trujillo: "Somos un grupo y el cariño de la gente es importantísimo para todos por igual y nos motiva a dar la vida y regalarles una alegría a los hinchas", agregó.

DATO: Perú enfrentará a Jamaica en partido amistoso este martes 13 en el Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa.