Universitario: Juan Manuel Vargas se quedaría con los 'cremas' hasta diciembre

Foto: Facebook - Club Universitario de Deportes.

Tal parece que Juan Manuel Vargas estaría volviendo a atravesar por un momento próspero en su carrera. Pues, durante el día de hoy, se llegó a saber que el jugador de Universitario de Deportes habría empezado sus conversaciones con el club 'crema' para negociar lo que sería su renovación de contrato hasta el mes de diciembre.

Como bien recordamos, el 'loco' fue la figura del último encuentro ante Unión Comercio durante el inicio del Torneo Apertura en el pasado domingo. En aquel partido, la poderosa pierna zurda del lateral fue fulminante en aquel triunfo de 2-1 que sacó el conjunto 'merengue' en su visita a Nueva Cajamarca.

Este factor habría despertado un interés en el técnico Pedro Troglio por mantener al veterano jugador de 33 años. Pues, también mostró el liderazgo que tanto lo caracterizó durante su carrera.

Cabe mencionar que Vargas estuvo fuera de las canchas por más de dos meses debido a una lesión en el muslo derecho, sumado a un mal estado físico que logró arreglar con semanas de arduo entrenamiento.

Le desea suerte al 'compadre'

Por su parte, Juan Manuel Vargas se tomó tiempo hoy para dar declaraciones ante la prensa deportiva peruana y no dudó en darse un minuto de hablar de su rival en el venidero Clásico de este fin de semana: Alianza Lima:

"No hay nada nos puede distraer y por ello nosotros seguimos entrenando pensando en que el sábado jugaremos el Clásico ante Alianza. Sin convocados o no, pienso que en el plantel hay 28 o 30 jugadores de buen nivel y no tengo ninguna duda que los que jueguen lo harán de la mejor manera. Si no se programa el partido, eso ya es tema de las autoridades, pero si no hay que jugarlo igual", afirmó el jugador de la 'U'.

Finalmente, Vargas le mandó un pequeño recado al eterno rival, sabiendo que el día de mañana enfrentará a Independiente de Avellaneda en un crucial duelo por la Copa Sudamericana 2017: "Ellos tienen un equipo respetable y esperamos que le vaya bien en la Copa Sudamericana", agregó el 'loco'.