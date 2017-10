'Rojo', aquí te espero

Se puso paciente, aguantó bien, y producto de ello, logró armar la fiesta. Durante el domingo, Alianza Lima sacó un triunfo de oro en Matute al vencer por 2-0 a Real Garcilaso en su debut en el Torneo Apertura 2017. Un triunfo clave para los dirigidos por Pablo Bengoechea de cara al crucial duelo de este miércoles ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Los 'grones' buscaron alinear al once adecuado para poder sacar un triunfo primordial frente a su gente en el Estadio Alejandro Villanueva. Con muchas novedades, se cuestionó durante la previa el ingreso de Rinaldo Cruzado. Jugador con desempeño criticable durante el Torneo de Verano.

No obstante, el ex seleccionado no decepcionó. Sobre los 28' del primer tiempo, el volante levantó muy bien la cabeza para calcular fríamente un disparo de larga distancia extraordinario que fue a parar en un rincón del arco que el portero Ronald 'Banana' Ruiz no pudo alcanzar. Sin duda, el golazo de la primera fecha del Apertura.

Aún así, a pesar del dominio 'blanquiazul', no podemos dejar de lado que Real Garcilaso había venido al distrito de La Victoria con el propósito de aguarle la fiesta a los locales. Pues, los dirigidos por Gustavo Coronel también tuvieron numerosas chances al arco de Leao Butrón. Quien nuevamente, volvió a mostrar su excepcional nivel como portero.

Y como lo manda el Fútbol: "goles que no haces, goles que te hacen". Sobre los 85' de juego, la marca del elenco cusqueño se apagó, permitiendo que Luis Aguiar sentencie el gol de liquidación. Así es. Una vez más, el uruguayo la volvió a hacer de goleador ante un Lionard Pajoy que estuvo apagado como '9'.

De esta manera, Alianza Lima suma 3 puntos en su primera actuación en el Torneo Apertura 2017. Un triunfo que aumentará los buenos ánimos de cara a dos partidos cruciales que se le vienen a los de Bengoechea: El duelo clave ante Independiente por la Copa Sudamericana y el Clásico del Fútbol Peruano ante Universitario.