Un regreso muy 'loco'

Google Plus

ÁRBITRO: Henry Gambetta (PER)

Universitario: C. Cáceda; A. Corzo, A. Rodríguez, H. Benincasa, J. Vargas (C), A. Figuera, A. Romero, J. Núñez; A. Quintero, A. Gómez, L. Tejada.

Unión Comercio: A. Araujo; Y. Córdoba, E. Renteria, J. Yglesias, N. Quina, M. Velarde, A. Ojeda, C. Bogado, R. Manco, M. Mirabaje; J. Fuentes

Inicia su camino con un suspiro de alivio. Hoy, en su visita a Nueva Cajamarca, Universitario de Deportes debutó en el Torneo Apertura 2017 sacando un triunfo de 2-1 ante Unión Comercio.

La 'U' de Pedro Troglio, que venía a este partido presentando un buen cartel de favorito, no decepcionó a su hinchada presente en un colmado Estadio IPD. Partiendo con su base clásica de su participación en el último tramo del Torneo de Verano. No obstante, los 'cremas' traían a la selva la novedad de la re-inclusión de Juan Manuel Vargas en el once titular.

Y precisamente, el 'loco' no decepcionó. Sobre los 19' de partido, el veterano, que volvía a ejercer su clásica posición de lateral zurdo, logró tomarse el tiempo para poder rematar cual crack de larga distancia a las redes del portero Alexander Araujo. Sin duda, una 'pinturita' de gol para abrir el marcador.

Sin embargo, sobre el complemento, Comercio comenzaría a reaccionar. Después de una charla muy bien dada en el descanso, los dirigidos por Carlos Silva se las arreglaron para que Jean Pierre Fuentes lograra desmarcarse de Alberto Quintero y colocar el empate en las redes de Carlos Cáceda.

Todo parecía que iba a finalizar en el empate. Sobre todo, después de que Luis Tejada tuviese la oportunidad de volver a poner a los 'merengues' arriba con un tiro de penal. No obstante, el panameño erró ante Araujo. Un mal sabor de boca para los hinchas visitantes.

Pero como dice la vieja frase: "el fútbol siempre te da revanchas". A 20 del final, Tejada logró ubicarse solo ante un muy buen calculado pase por parte del ingresado Roberto Siucho. El 'pana' fue frío esta vez y no dudó en enmendar su error con tan fulminante disparo.

De esta manera, Universitario arrancó su participación en el Torneo Apertura sumando sus 3 primeros puntos de visita. Ahora, los de Pedro Troglio buscarán idear el plan perfecto para enfrentar el Clásico ante Alianza Lima en un partido en el que al parecer, no se podrá contar con el plantel titular.

Por su parte, Unión Comercio, sin sumar en casa, buscará la redención en la próxima fecha cuando visite a Alianza Atlético en Sullana.