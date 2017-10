Chemo del Solar: "Yo hasta ahora no entiendo qué cosa es 'ganar como sea'"

Cristal no sacó un triunfo en lo que va de la Copa Libertadores 2017. (Foto: americatv.com.pe)

Todas las balas están dirigidas hacia él, pero parece ignorarlas. Tras haber caído por 2-0 en el Estadio Nacional ante Santa Fe de Colombia y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2017, sin chance de tentar un cupo a la Copa Sudamericana, el director técnico de Sporting Cristal, Chemo del Solar habló en conferencia de prensa sobre sus puntos de vista en cuanto a la eliminación del cuadro 'celeste'.

Durante sus explicaciones, el estratega no apeteció en darle importancia a las críticas y se mantuvo en pie, orgulloso de sus jugadores que estuvieron presentes ante el equipo de Bogotá:

"Siempre los vestuarios que me han tocado vivir luego de una derrota son dolorosos, pero yo a los futbolistas de Cristal no tengo que decirles nada. Al contrario, es un equipo que se ha esforzado al máximo, que ha dejado todo en el campo y que ha intentado jugar siempre. Tú no ves a Cristal tirando pelotazos en los últimos minutos o tirándola al área para ver qué pasa. ¿Eso de ganar como sea? Yo hasta ahora no entiendo qué cosa es ganar como sea", dijo del Solar.

El técnico 'rimense' también dejó en claro que solamente sintió la impotencia durante dos partidos internacionales: "Dos grandes golpes tuvo este equipo: el día que no pudo ganarle a Santos aquí en Lima y después del partido con The Strongest también en Lima. En esos dos momentos yo he sentido al equipo bastante golpeado", añadió.

Finalmente, del Solar se mostró confiado de que la prioridad ahora estará en conseguir el bicampeonato nacional: "Yo he firmado un contrato con Sporting Cristal por 2 años y yo he venido a trabajar al club. Tengo 4 meses. Esperamos revanchas pronto, como el inicio del Torneo Apertura: Yo voy a poner toda mi mentalidad por hacer un buen campeonato", sentenció Chemo.

DATO: Sporting Cristal cerrará su campaña en Copa Libertadores visitando en la última jornada de la fase de grupos al Santos en Brasil.