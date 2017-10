Resultado Melgar vs River Plate por Copa Libertadores 2017 (2-3)

47' Un intento de Quina. Casi fue el empate para Melgar. de meta para River.

45' Arrancó el segundo tiempo.

Un encuentro en donde el equipo argentino fue más dentro del césped. Melgar no tuvo ideas dentro del mediocampo. Desentonado el equipo de Reynoso en la UNSA.

45+1' ¡Pitó Valenzuela, Final del primer tiempo! Melgar 1-2 River Plate.

45' Añaden un minuto más al partido.

44' Larrondo intentó asistir a Andrade, pero este último no aceleró lo suficiente.

43' ¡UFF! Casi Mina. El ecuatoriano salto más que todos, pero su potente remate de cabeza fue a las manos del 'pato' Álvarez.

43' River gana otro córner.

42' Tiro de esquina para River.

41' Herrera sigue marcado, Melgar sin ideas. No encuentran el empate.

39' Omar Fernández también hace de marcador. Le anula la jugada a Auzqui.

37' Herrera, marcado por más de uno, no puede moverse dentro de área de River.

35' Melgar sigue presionando con sus contras.

31' Tiro libre ofensivo para Melgar.

29' Mal centro de Andrade que no encuentra destinatario.

26' Peligro en área de River. Hinostroza y Herrera iniciaron una jugada en conjunto que terminó con el delantero en el suelo tras un choque con un defensa.

25' Zúñiga comienza una contra con paciencia.

23' Potente derechazo por parte del colombiano. Nada pudieron hacer la defensa de River ni el portero batalla.

23' ¡GOL! ¡DE MELGAR! ¡OMAR FERNÁNDEZ!

19' Mala marca de Quina hacia Andrade. El volante intentó disparar, pero el rebote de Álvarez lo termina sentenciando el uruguayo con fulminante disparo.

18' ¡GOL! ¡DE RIVER PLATE! CAMILO MAYADA!

16' ¡UF! Era el empate de Melgar. Hinostroza apareció fantasmalmente para un fuerte disparo fuera del área y al ras del suelo. Se salva River del 'churrito'.

15' Tarjeta amarilla para Nilson Loyola

13' River comienza con su juego de posesión.

12' La figura del equipo millonario, se encontraba sola y sin marca. Aprovechó los rebotes de cabeza y con una volea muy simple, definió a las redes de Álvarez.

11' ¡GOL! ¡DE RIVER PLATE! LUCAS ALARIO

10' ¡UF! Fuerte disparo de pelota parada de Alario al arco. Álvarez despeja con las manos al tiro de esquina.

10' Tarjeta amarilla para Jorge Moreira

9' Falta de Loyola contra Auzqui. Tiro libre muy peligroso para River.

8' El cabezazo fue de Zúñiga, pero dio justo con las manos de Batalla.

8' ¡UF! Casi el primero para Melgar.

7' Tiro libre para Melgar. Falta contra Omar Fernánfez.

5' Saque de meta para River, moverá Batalla.

4' ¡UF! Casi el gol de Mina. Alario reclama penal por mano dentro del área de Leudo.

3' Ascues manda el balón a un tiro de esquina para la visita.

2' Saque lateral para River, lo hará Mayada.

0' ¡Pitó Valenzuela, comenzó el partido!

Suplentes de River Plate: Velazco, Martínez Quarta, Morán Correa, Fernández, Rojas, Martínez y Driussi.

Suplentes de Melgar: Penny, Requena, Cedron, García, Cedrón, Requena, Aguirre, José Carlos Fernández y Arce.

Suenan los himnos nacionales tanto de Argentina como de Perú en el Estadio de la UNSA.

River partirá con 4 jugadores que utilizó en el duelo pasado ante Boca Juniors.

Alineación confirmada de River Plate: Batalla; Moreira, Mina, Lollo, Mayada; Andrade, Domingo, Arzura, Auzqui; Larrondo, Alario.

Alineación confirmada de Melgar: Alvarez; Loyola, Santamaria, Quina, Leudo; Ascues, Hinostroza, Arias; Fernandez, Zuñiga, Herrera.

Melgar ya calienta a pocos minutos de su encuentro con River.

Así luce el Estadio Vírgen de Chapi a minutos del partido entre Melgar y River.

Este partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

Otro dato para resaltar, es que River Plate volverá a visitar el Estadio de la UNSA de Arequipa, después de 14 años. En su última vez en la 'ciudad blanca', la 'banda roja' cayó por 1-0 ante Cienciano, dando como resultado, el sopresivo título del conjunto peruano.

Para resaltar, durante el duelo de ida entre Melgar y River Plate, disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, fue el conjunto 'millonario' el que se impuso por 4-2 frente a su gente. Los goles de la victoria local fueron marcados por Ignacio Fernández, Lucas Martínez y un doblete de Sebastián Driussi. Melgar solamente pudo descontar con el doblete de Emanuel Herrera.

En su último encuentro internacional, River Plate sacó un empate de 1-1 en casa ante el Emelec ecuatoriano.

No obstante, para este partido, el 'muñeco' no llevará a su séquito titular detrás de él. Sino que apostará por un once alternativo no solamente debido a las lesiones de jugadores como Iván Rossi o Rodrigo Mora. Sino que también buscará dar oportunidades a jugadores como el volante Matías Moya y el delantero chileno Marcelo Larrondo.

Para los dirigidos por Marcelo Gallardo, este será un partido clave si es que se quiere llegar a conseguir la clasificación a la siguiente ronda de la Libertadores como puntero del grupo 3. Cabe mencionar que River ya suma 10 puntos en lo que va del torneo internacional. Tres partidos ganados de cuatro.

Por otro lado, River Plate llega en un momento anímico celestial. Ya que en su último partido, la 'banda roja' logró llevarse el Superclásico del Fútbol Argentino al vencer por 3-1 a Boca Juniors en la Bombonera.

Cabe mencionar que Melgar solamente suma una victoria y 3 puntos a la tabla en lo que va de la Libertadores. Estas unidades fueron sacadas ante Emelec durante la primera fecha de la fase de grupos. Por lo que el intento de buscar la clasificación a la Copa Sudamericana, permanece latente.

Fiel a su estilo, el director técnico, Juan Reynoso, argumentó sobre el rendimiento de sus dirigidos durante la última conferencia de prensa: "El responsable soy yo en lo deportivo y pongo el pecho sin ningún problema", afirmó.

Además, en su último partido internacional, el 'dominó' cayó por la mínima diferencia ante el Independiente de Medellín Colombiano. Duelo que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

En el lado del local, Melgar llega este partido en una forma incierta. Pues, a pesar de que ya se clasificó a la final del Torneo de Verano 2017, viene de haber perdido por 2-0 en Lima ante Sporting Cristal.

Este choque internacional será también la colisión de dos presentes completamente distintos. Por un lado, un River Plate en busca de la clasificación como puntero del grupo 3, del otro, un Melgar en la búsqueda de un milagro que lo pueda mantener con vida en la Libertadores, además de un intento de tentar a la Copa Sudamericana.

Este partido se dará a acontecer en el Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa. También conocido popularmente como el Estadio de la Universidad Nacional San Agustín o Estadio de la UNSA. Recinto con capacidad para recibir hasta 60 mil espectadores.

Este encuentro entre el 'rojinegro' de Arequipa y la escuadra 'millonaria' de Argentina se dará por la fecha 5 del grupo 3 de la Copa Conmebol Libertadores Bridgestone 2017.

