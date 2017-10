Eliminado y sin chances de Sudamericana

Google Plus

Con todos los componentes para que esta historia sonase estilo fúnebre. Casi sin la presencia de la hinchada, con un ambiente poco reservable en la previa y actitud que no bastaba para sacar un resultado positivo, Sporting Cristal le dijo finalmente adiós a la Copa Libertadores 2017, al haber caído por 2-0 en el Estadio Nacional de Lima ante el Independiente Santa Fe colombiano.

Sin dudas, este fue un partido en donde la escuadra 'cardenal' parecía local en suelo peruano y no por las virtudes mostradas por parte de Santa Fe. Sino también por la poca actitud para dar argumentos futbolísticos dentro del césped. Ya desde el pitazo inicial, los dirigidos por Gustavo Costas, quien volvía al Perú después de 6 años, mostraron dotes de superioridad.

A los 20' de partido, los frutos del cuadro bogotano empezaron a brotar. Un fuerte remate de pelota parada que pasó sobre la barrera, dejó perplejo al portero Mauricio Viana, permitiendo el primer tanto de los colombianos por medio de Johan Arango. Nada podía hacer el guardameta chileno ante semejante disparo de una de las figuras del partido.

En el segundo tiempo, Cristal tuvo la chance de encontrar el empate. No obstante, la habilidad de jugadores que estuvieron desentonados como Horacio Calcaterra, Alexis Rojas e Irven Ávila no fueron lo bastantemente audaces para superar a una defensa visitante que durante el miércoles estuvo impecable. Como en partidos anteriores, el director técnico, Chemo del Solar, no leyó bien los replanteamientos.

Y como dice el dicho, "goles que no haces, goles que te hacen", Santa Fe aprovechó sus chances. Sobre el tiempo de descuento, una excelente triangulación permitió que el ingresado Anderson Plata diese con el tiro de gracia en las redes 'cerveceras'.

Sumado al empate de 1-1 entre The Strongest y Santos en Bolivia, Santa Fe celebró este triunfo por partida doble. Pues, no solamente reavivó sus chances de clasificar, sino que también anhelarán hacerlo como punteros en la siguiente fecha ante el cuadro boliviano.

Por su parte, Cristal, quedó fuera en una nueva campaña internacional y para empeorar las coas aún, no podrá tentar un puesto a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017. Aún así, tendrán que jugar un encuentro más para cerrar su participación en la Copa Libertadores. Este se dará ante el Santos en Brasil el día 23 de mayo.