Universitario: Gino Guerrero en planes del técnico Pedro Troglio

Google Plus

Montaje: Luis Burranca - VAVEL

Sin duda, uno de sus años más resaltantes. Tras un exilio en la Segunda División, el delantero Gino Guerrero volvió con mejores municiones a la máxima categoría del Fútbol Peruano. En este 2017, UTC de Cajamarca apostó por este atacante de cualidades rápidas y creativas, y vaya que no se equivocó.

Y es que en sus 5 meses que lleva vistiendo la camiseta del cuadro 'gavilán', el ex Alianza Lima y Juan Aurich ha sido una de las piezas fundamentales para llegar a la final del Torneo de Verano, en donde disputará el primer título del año ante Melgar.

Estos factores han despertado el interés de los equipos grandes el país para contar con el polifuncional atacante de cara a lo que también vendrá a ser el Torneo Apertura. Entre estos, Universitario de Deportes.

Como usted lo lee, el club rival de la institución en cuyas canteras fue forjado Guerrero, ha manifestado sus intentos de pretensión, vía el director técnico, Pedro Troglio.

En entrevista con medios peruanos, el argentino dejó en claro que vio estuvo presenciando el juego de UTC y ha dejado en claro que tiene intereses de poder contar con jugadores que sepan manejar mejor la presión: "Gino Guerrero me gusta mucho en cualquier lado de la cancha. Pero ya no quiero decir más porque no podemos iluminarlos. Pero así como él hay otros cuatro nombres que tenemos en la lista", dijo el estratega 'crema'.

DATO: Gino Guerrero cuenta con 4 goles en lo que va de 2017.