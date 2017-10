Convocatoria de Jorge Célico para la culminación de las eliminatorias al Mundial de Rusia en el 2018

Jorge Célico presentando la lista de los nuevos convocados para representar a Ecuador en estas últimas fechas de Eliminatorias. Foto: Federación Ecuatoriana de Fútbol.

No sólo hubo sorpresa por el despido de Gustavo Quinteros como entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, sino que también llamó mucho la atención que aquel cargo tan codiciado por muchos entrenadores en el mundo del fútbol se lo hayan otorgado a Jorge Célico, quien hace pocos días había tomado la coordinación de las selecciones nacionales juveniles. El entrenador argentino es comparado con su compatriota, Marcelo Bielsa, no por su apariencia, sino más bien por el gran estilo ofensivo que posee y practica con sus dirigidos.

Ya había mucho que pensar, pues algunos jugadores como Felipe Caicedo, decidieron dar un paso al costado por aquel incidente futbolístico, lo cual fue acusado en su momento como un retiro de apoyo en el proceso que era liderado por el director técnico Gustavo Quinteros. Pero, a pesar de eso, Jorge Célico mostró muchas ganas en su cargo, tanto así que apenas fue nombrado como nuevo entrenador, empezó a observar detalladamente a los mejores talentos en el fútbol nacional e internacional para ya tener esa lista tan codiciada lista que fue presentada el 25 de septiembre, la cual será crucial para los últimos dos partidos ante las selecciones nacionales de Chile y Argentina.

Las expectativas eran tan altas ya que la convocatoria realizada por Jorge Célico fue transmitida en vivo en las redes sociales oficiales de la FEF, teniendo con ansias, nervios y preocupación a todos los ecuatorianos amantes del buen fútbol y como no, a todos los jugadores.

El evento tan codiciado de observar iniciaba, y se resaltaron estas palabras por el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Carlos Villacís diciendo: "Primero debo agradecer la presencia de Luciano Macías, gloria del fútbol Ecuatoriano. Se viene una era diferente. Agradezco también al profesor Jorge Célico por hacer la lista de jugadores que a su criterio, son los mejores para los dos próximos encuentros. Quedamos practicamente eliminados, pero como Ecuatorianos que somos no nos vamos a rendir. Es hora de virar la página. Es hora de iniciar un brillante futuro. Ya no podemos contentarnos solo con la clasificación a un mundial. Es hora de que vengan esas nuevas figuras que todos reclamaban junto a nuestros mejores gladiadores.". Seguido de esto el nuevo estratega tricolor, Jorge Célico dijo: "La nómina tiene que ver con un grupo de personas con frescura en este momento. Eso no descarta a otros jugadores para el futuro. Michael Arroyo se ha recuperado de su lesión, ha vuelto a su nivel y lo considero un aporte muy importante. Matemáticamente estamos complicados, pero creemos que este grupo puede provocar ese milagro futbolístico que esperamos todos. Este es inicio de una nueva forma de encarar un proyecto que el Ingeniero Villacís quiere llevar adelante, el cual es juventud y experiencia. Soy enemigo de análisis superficiales. No he tenido siquiera la sugerencia de ninguna persona para conformar o no la lista. Hasta ahora he tenido solo reacciones de respeto por parte de los futbolistas convocados y no convocados.".

A continuación de todo esto, el argentino comenzó revelando la lista de jugadores convocados a la selección, los cuales son:

- Arqueros: Máximo Banguera (Barcelona), Pedro Ortíz (Delfín) y Hamilton Piedra (D. Cuenca).

- Defensas: Darío Aimar (Barcelona), Robert Arboleda (Sao Paulo, BRA), Xavier Arreaga (Barcelona), Ronaldo Johnson (D. Cuenca), Andrés López (U. Católica), Cristian Ramírez (Krasnodar, RUS), Luis Segovia (El Nacional) y Pedro Pablo Velasco (Barcelona).

- Volantes: Michael Arroyo (Gremio, BRA), Romario Ibarra (U. Católica), José Francisco Cevallos (Liga de Quito), Gabriel Cortez (Independiente del Valle), Carlos Feraud (Macará), Jhegson Méndez (Independiente del Valle), Renato Ibarra (América, MEX), Jefferson Intriago (Liga de Quito), Jacob Murillo (Delfín), Jéfferson Orejuela (Fluminense, BRA, Jonny Uchuari (D. Cuenca) y Antonio Valencia (Manchester United, ING).

- Delanteros: Jhon Cifuente (U. Católica), Michael Estrada (Independiente del Valle), Carlos Garcés (Delfín), Roberto Ordóñez (Delfín), Joao Plata (Real Salt Lake, EEUU), Ayrton Preciado (Emelec) y Enner Valencia (Tigres, MEX).

Ecuador en primera instancia deberá visitar a Chile el jueves 5 de octubre desde las 18:30, hora ecuatoriana. Para después, en la última fecha, recibir a Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa también desde las 18:30.