El sueño del mundial para Ecuador se acabó. Perú logró llevarse la victoria de visitante (1-2)

FINALIZA EL PARTIDO. EL EQUIPO VISITANTE GANÓ Y ECUADOR PRACTICAMENTE QUEDA FUERA DEL MUNDIAL.

94' Arboleda llegó pero no logró conseguir el empate

92' Valencia intenta pero no logra llegar al arco rival

90' Se adiciona 5 minutos al encuentro

89' Tiro libre para Perú

88' Por poco Ecaudor empata el partido

86' Ecuador 1-2 Perú

85' Guerrero por poco convierte la tercera para Perú

83' Valencia dispara pero sale fuera de la cancha

82' CAMBIO EN ECUADOR Entra Estrada y Gaibor y Sale Cazares y Orejuela

82' Tiro de esquina para Ecuador

80' GOOOOOOOOOOL DE ECUADOR. VALENCIA PONE LA PRIMERA PARA EL EQUIPO ECUATORIANO

77' Penal para Ecuador. Tarjeta Roja para Ramos

76' GOOOOOL DE PERÚ. LO CONVIRTIÓ HURTADO. PONE LA SEGUNDA PARA EL EQUIPO VISITANTE

​74' CAMBIO EN PERÚ Entra Hurtado y Sale Carrillo

73' GOOOOOOOL DE PERÚ. FLORES LOGRA CONVERTIR LA PRIMERA DEL PARTIDO.

72' Tiro de esquina para Ecuador

71' CAMBIO EN ECUADOR Sale Felipe Caicedo, Entra Marcos Caicedo

69' Perú domina el encuentro. Ecuador intenta defenderse

68' Cueva intenta llegar al arco, pero Noboa se barre y logra desviar el balón

65' Ataca Perú, Cueva combina con Flores

62' CAMBIO EN PERÚ Entra Cartagena y Sale Tapia

60' Ecuador 0-0 Perú

58' Enner Valencia es el encargado de ejecutar el tiro libre, pero se desvía por encima del horizontal

58' Tiro libre para Ecuador

55' Cazares dispara pero Guerrero desvía el balón

55' Tiro de esquina para Ecuador

53' Valencia dispara pero sale fuera de la cancha

52' TARJETA AMARILLA para Carrillo de Perú

51' Se salva Ecuador. Banguera logra controlar el balón, tras un remate de Tapia

49' Arboleda logra desviar el balón tras un ataque de Guerrero

47' Caicedo dispara un centro, pero ningún jugador ecuatoriano llegó para rematar

47' Tiro de esquina para Ecuador

46' Guerrero dispara y el balón se va por encima del arco. Ecuador se salva

46' Falta de Antonio Valencia, tiro libre para Perú

46' Tiro libre para Perú

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO. ECUADOR 0-0 PERÚ

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA. NO HAY GOLES HASTA EL MOMENTO.

45' Se adiciona 1 minuto más a este primer tiempo

44' TARJETA AMARILLA para Orejuela de Ecuador

42' El balón se pierde fuera de la cancha, tras un pase de Noboa, Velasco no logró llegar a rematar

40' Tiro libre para Ecuador

38' Nuevamente se salva Ecuador, Velasco logra sacar el balón de la línea

36' Se salva Ecuador. Banguera desvía el balón tras un gran remate de Guerrero

36' Tiro de esquina para el equipo peruano

35' TARJETA AMARILLA para Ramos de la selección Peruana

34' Tiro libre para Perú

32' Cazares dispara al área, pero Ramos manda el balón fuera

32' Ecuador buscas espacios, pero Perú defiende

30' Ecuador 0-0 Perú

29' Tiro libre para Ecuador

26' La selección peruana ataca, Cueva realiza un disparo pero sale desviado el balón

23' Se salva Perú, tras un gran centro de Velasco, el arquero de Perú logra desviar el balón

22' Falta sobre Caicedo, el balón es del equipo ecuatoriano

22' Lateral para Ecuador

21' Tras un remate de Cazares, Cáceda se queda con el balón

19' Valencia juega con Enner, quien se acerca peligrosamente al arco rival

18' Tiro libre para Perú

16' Cazares se acerca al arco, pero Corzo logra impedir la jugada

14' El balón ahora es del equipo peruano

12' Caicedo se acerca al arco rival, pero Rodríguez lo cierra y no logra concretar la jugada

11' Valencia no logra concretar la jugada. Primera llegada de Ecuador

11' El balón en estos primeros minutos lo controla Perú

8' Ecuador 0-0 Perú

6' Yotúm dispara al arco de Ecuador, pero Banguera manda al córner

5' Cazares combina con Valencia, pero Rodríguez cierra la jugada

3' Lateral para Perú

2' Balón ahora está en poder de Perú

2' Valencia manda fuera de la cancha el balón

1' Pelota se pierde fuera de la cancha

COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA

Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo del partido entre Ecuador vs Perú en vivo válido por la Fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial de Rusia 2018.

Los equipos ya se encuentran en la cancha.

Alineación confirmada para Perú: Caceda, Rodríguez, Corzo, Trauco, Cueva, Guerrero, Tapia, Ramos, Carrillo, Yotún y Flores.

Alineación confirmada para Ecuador: Banguera, Velasco, Achilier, Arboleda, Ramírez, Valencia, Orejuela, Noboa, Valencia, Cazares y Caicedo.

En estas instancias de la competición, solo Brasil ha podido asegurar su participación en la próxima Copa del Mundo.

CONMEBOL entrega 5 cupos para que sus seleccionados participen de Rusia 2018. La selección que ocupe el quinto lugar, deberá jugar un partido de repechaje ante una selección de Asia u Oceanía.

A continuación, la tabla de posiciones actualizada:

Este partido se lo disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito, el mismo cuenta con un aforo para recibir a 35,742 aficionados

El último enfrentamiento entre peruanos y ecuatorianos se registró el 6 de septiembre de 2016, en donde el cuadro dirigido por Ricardo Gareca saldría victorioso por 2-1.

El árbitro central de este partido Ecuador vs Perú en vivo será Enrique Cáceres de nacionalidad paraguaya.

Posible alineación de Ecuador: Banguera; Velasco, Arboleda, Achilier, Ramírez; A. Valencia, Noboa, Orejuela, M. Caicedo; E. Valencia y F. Caicedo.

Posible alineación de Perú: Cáceda; Corzo, Ramos, Rodríguez, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Cueva; Carrillo y Guerrero.

Existen 4 cupos disponibles queriendo ser ocupados por 7 seleccionados: Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador.

Los resultados que se registraron en la anterior jornada, disputada el pasado jueves, fueron los siguientes:

Venezuela 0-0 Colombia; Chile 0-3 Paraguay; Uruguay 0-0 Argentina; Brasil 2-0 Ecuador; Perú 2-1 Bolivia.

Mientras que la Fecha 16 se completa con los siguientes cotejos:

Bolivia vs Chile; Colombia vs Brasil, Argentina vs Venezuela y Paraguay vs Uruguay