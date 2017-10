Brasil confirma su liderazgo y complica a un Ecuador que se le terminan las posibilidades (2-0)

Google Plus

¡Todo sigue igual! Brasil lidera la Eliminatoria y Ecuador deberá luchar en las 3 fechas restantes por obtener uno de los 4 cupos que clasifican a Rusia 2018.

93' Finaliza el partido en el Porto Alegre. Brasil se lleva la victoria por 2-0 con goles de Paulinho y Coutinho

92' Neymar pega un centro con borde interno que se desvia y no logra ingresar al porteria de Banguera

91' Tiro libre que lo pega Cazares y le da en las manos del portero brasielro

89' Falta sobre Felipao, tiro libre para Ecuador

87' Neymar en busqueda de su gol, presiona al máximo en el área del rival

86' Banguera acorta la jugada de Cautinho y Neymar

84' Offside para Ecuador que impide la jugada realizada por Antonio Valencia

83' Primero cambio en Brasil sale Willian e ingresa Luan Vieira

82' Brasil en busqueda del tercer tanto, a pesar de que ya esta dentro del mundial de Rusia 2018

80' Lateral para Ecuador por parte de Ramirez

79' Tarjeta amarilla para Marcelo Silva

75' ¡GOOOOL! de Coutinho. Ecuador pierde las esperanzas de un mundial 2018

74' Marcelo pega un centro que cae en las manos del portero ecuatoriano

72' Tiro de esquina por parte de Neymar

71' Brasil tiene el control total del balón, Banguera salva la quinta llegada clara de los brasileros

68' ¡GOOOOOL brasileño! que llega por parte de Paulinho que disparo fuertemente desde dentro del área ecuatoriana tras un rebote

68' Willian pega un centro que provoca tiro de esquina a favor de los brasileros

67' Neymar se acerca cada vez mas al arco de Banguera sin piedad y pone en tensión el portero ecuatoriano

65' Tiro de esquina para Ecuador lo cobra Gaibor

64' Lateral para Ecuador

62' Saque de arco de Banguera

60' Amarilla para G. Jesus

59' Brasil continua atacando ansiosos por conseguir el primer tanto

58' tiro libre de Neymar

56' D. Jesus lo pega de cabeza directo al arco de Banguera sin embargo impide que ingrese el balón.

55' Saque de meta de Banguera que cae en área del rival

54' Alves busca la zurda, pero no le alcanza y sale fuera del campo de juego

53' De cabeza Arboleda defiende el arco de Banguera una vez mas

51' Tiro libre para Ecuador, lo pega Ramirez

50' Gaibor pega el tiro libre que lo saca Willian

49' Enner Valencia se acerca al arco brasilero pero la defensa lo impidio seguir con la jugada

48' Una vez mas Arboleda saca el balón del arco de Banguera

47' Tiro libre para Brasil por parte de Neymar

46' Arboleda saca el balón del área tricolor

45' Tiro libre para Ecuador

45' Inicia el segundo tiempo en el Arena Do Gremio

ET | Los equipos salen al terreno de juego, se viene la parte complementaria. El marcador es de 0-0.

ET | Con este resultado no varia la tabla de posiciones ya que Brasil seguiría siendo el líder y Ecuador aún se mantendría fuera de los lugares de clasificación

45' +1' Termina el primer tiempo al minuto 46. Brasil 0-0 Ecuador

45' El árbitro central adiciona +1' al primer tiempo

45' Nuevamente Velasco cobra un lateral que da esperanzas a la 'tricolor' de llegar al área del rival con una jugada que pueda concretar en el primer tanto

44' Lateral para Ecuador por parte de Velasco

42' Martínez pega un tiro libre que llega a las manos de Alisson

41' Falta sobre Velasco, tarjeta amarilla para Neymar

39' Tiro libre que lo cobrara Fernando Gaibor

38' Casemiro pega un centro espectacular, sin embargo Banguera impidió que ingrese al arco

37' D. Jesús realiza una jugada peligrosa, dejándolo a Arboleda en el piso y dentro del arco de Banguera quién salva la jugada

35' Tiro libre para Ecuador, Alisson impide que ingrese a su área el balón

34' Saque de arco de Ecuador con dificultades

33' Falta sobre Velasco, tiro libre para Ecuador

32' Tiro libre a favor de Brasil

31' Tiro libre para Ecuador

29' Falta de Martínez sobre Neymar, acumula su segunda amarilla y no estará disponible para el partido frente a Perú

28' Marcelo por la zurda ataca con jugadas ofensivas a la tricolor

25' Saque de arco que favorece a Ecuador

23' Tiro libre para Brasil lo pega Neymar, no hace ningún daño

21' Falta de Fernando Gaibor sobre Dani Alves

20' 66% de posesión del balón para el equipo local, quien esta buscando la victoria

18' Alves y William realizan una jugada peligrosa, Ramírez la saca de zurda destacándose en la parte defensiva

17' Valencia corta la viada de Neymar y lo deja en el suelo, el árbitro no lo pito como falta

16' Tiro de esquina para Brasil

14' Lateral para Ecuador por parte de Ramírez

13' Ramírez la saca para impedir que lleguen al área de Banguera

11' Grandes posibilidades de gol para Brasil, Willian pego un centro que lo hizo volar al portero de Ecuador

10' Tiro libre para Ecuador

9' Lateral de Brasil que presiona al equipo rival tratando de agotarlo y asi lograr distraerlo para lograr el gol

8' Brasil se acerca al arco de Banguera en busca del primer tanto

7' Ecuador sigue presionando en el area rival pero Brasil mantiene el control del juego hasta el momento

5' Saque lateral que favorece a Brasil

4' Falta sobre Neymar

2' Lateral para la selección ecuatoriana de fútbol

1' Empieza el cotejo Brasil frente a la selección ecuatoriana de fútbol. Al momento los brasileros son quienes mantienen el control del balón.

19:42 Himno de Brasil, a pesar de ya estar clasificados al mundial buscan una victoria y truncar el camino de Ecuador

19:41 Se canta el himno de Ecuador con algarabía listos para la ultima esperanza que tienen para llegar a Rusia 2018

19:40 Ya están en la cancha los dos equipos, Ecuador se enfrenta con su uniforme alterno, Brasil con el principal

19:20 La tricolor ya se encuentra en el campo de Porto Alegre ya realizando el calentamiento previo al partido frente a Brasil.

Bienvenidos sean a esta retransmisión en vivo del partido entre las selecciones de Brasil vs Ecuador en vivo, válido por la Fecha 15 de las Eliminatorias CONMEBOL a Rusia 2018. ¡Acompáñanos a vivir las emociones de este encuentro!

Este partido se juega a tan solo falta de 4 fechas para que culminen las Eliminatorias Sudamericanas.

En diciembre se realizará el sorteo de los grupos del Mundial.

El líder de la clasificación es Brasil que matemáticamente ya está clasificado a Rusia 2018, gracias a los 33 puntos que ha sumado y los +25 de goles a favor.

Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay todavía tienen la ilusión de clasificar a la máxima cita mundialista.

Ecuador vs Brasil en vivo

Hay que recordar que los 4 primeros lugares clasificarán de manera directa a la Fase de Grupos de Rusia 2018. Mientras que el seleccionado que se ubique en el quinto lugar deberá jugar el repechaje ante un rival de otra Confederación, seguramente de Oceanía o Asia.

En el inicio de esta fecha 15, Venezuela y Colombia empataron 0-0. Esta jornada continúa con los siguientes partidos:

Chile vs Paraguay, Uruguay vs Argentina y Perú vs Bolivia.

A continuación, revisa la tabla de posiciones antes de iniciar la Fecha 15:

El último enfrentamiento Ecuador vs Brasil en vivo por Eliminatorias entre estas selecciones se dio hace un año, el 1 de septiembre de 2016 cuando Brasil superó a Ecuador en la altura de Quito por 0-3. A continuación el resumen de ese partido:

El estratega brasileño Tite convocó a los estos futbolistas para los partidos en los que recibirá a Ecuador y visitará a Colombia:

Arqueros: Alisson, Cássio y Ederson. Defensores: Marquinhos, Thiago Silva y Dani Alves, Miranda, Fágner, Filipe Luis, Marcelo y Rodrigo Caio. Mediocampistas: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Philippe Coutinho y Willian. Delanteros: Roberto Firmino, Gabriel Jesús, Neymar y Taison.

Gustavo Quinteros, entrenador de Ecuador, citó a estos jugadores para intentar recuperar posiciones en la clasificación al enfrentar a Brasil (V) y Perú en Quito:

Arqueros: Esteban Dreer, Máximo Banguera y Alexander Domínguez. Defensas: Robert Arboleda, Darío Aimar, Gabriel Achilier, Luis León, Luis Caicedo, Pedro Pablo Velasco, Cristian Ramírez, Walter Ayoví, Oscar Bagui y Antonio Valencia. Mediocampistas: Christian Noboa, Fernando Gaibor, Carlos Gruezo, Pedro Quiñonez, Matías Oyola, Marcos Caicedo, Juan Cazares, Jefferson Orejuela y Ayrton Preciado (se sumará en Quito para enfrentar a Perú). Delanteros: Fidel Martínez, Enner Valencia, Felipe Caicedo y Michael Estrada.

En Ecuador se presentaron bajas en las últimas semanas y días. Ángel Mena, Renato Ibarra y Librado Azcona no pueden estar presentes por diversas lesiones.

Ayrton Preciado, jugador de Emelec, se sumará a la concentración cuando el plantel regrese a Quito.

Brasil, en la Fecha 16 visitará a Colombia un partido que promete ser de alta intensidad.

Mientras que Ecuador recibirá a Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Este partido se jugará en el estadio Arena Do Gremio, con un aforo para 60,540

Mario Díaz de Vivar será el árbitro principal de este partido, tiene nacionalidad paraguaya.

Posible alineación de Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; William, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesús.

Tite apuesta al buen momento de muchos de su sonrisa jugadores y no cambia el esquema táctico. Confía en la regularidad y motivación propia.

Posible 11 que presente Ecuador: Banguera; Velasco, Arboleda, Achilier, Ramírez; Noboa, Quiñonez; Antonio Valencia, Gaibor, Martínez; Enner Valencia.

Gustavo Quinteros presenta una novedad en su sistema ya que realiza una variante táctica al prescindir de un delantero para añadir un mediocampista ofensivo como lo es Fernando Gaibor.